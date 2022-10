Noemi Bocchi, struccata è ancora più bella: così non l’abbiamo mai vista | FOTO

By

Noemi Bocchi si può ufficialmente definire la nuova fidanzata di Francesco Totti. Bella come Ilary, la romana è uno spettacolo anche al naturale. L’avete mai vista struccata? Ve la mostriamo. Che bellezza!

Noemi Bocchi senza filtri e senza un velo di trucco è davvero una bomba! Così non l’abbiamo mai vista. Ecco la nuova fiamma di Francesco Totti completamente al naturale.

Noemi Bocchi, la pariolina della discordia

Noemi Bocchi è diventata ufficialmente la donna più ricercata d’Italia. La nuova fidanzata di Francesco Totti sta attirando l’attenzione di tutti. Da mesi è sulla bocca dei curiosi e dei giornalisti che cercano di carpire quante più informazioni sul suo conto e soprattutto di ottenere scatti inediti che mostrano l’evoluzione della sua storia con il Pupone.

Se fino a qualche settimana fa la bella pariolina ha cercato di nascondersi dai paparazzi e dai riflettori, oggi non si pone più il problema ed esce allo scoperto. La 34enne ha deciso di vivere alla luce del sole la sua relazione con l’ex marito di Ilary Blasi.

I due, che ormai fanno coppia fissa da un po’ di tempo, sono stati beccati solo qualche ora fai in un locale notturno mentre cantano e ballano in compagnia di altri amici e tra questi anche Alex Nuccetelli, con il quale Ilary Blasi è in guerra.

Noemi Bocchi è una donna bellissima che a ben vedere tanto ricorda Ilary Blasi. Assurdo dirlo, ma le due sembrano quasi gemelle. La Bocchi, proprio come la conduttrice Mediaset, ha un fisico bellissimo, capelli biondi e viso angelico.

Nei pochi scatti che abbiamo di lei, la si vede sempre perfetta e impeccabile. Tuttavia, abbiamo selezionato per voi alcuni scatti che la ritraggono al naturale, senza nemmeno un filo di trucco: Noemi è ancora più bella.

Com’è la nuova fidanzata di Francesco Totti senza trucco

Per quanto se ne possa dire sul conto di Noemi Bocchi, sicuramente non si può negare il fatto che sia una donna bellissima. Simile alla ex moglie, Francesco Totti sembra aver scelto di stare con la copia spiaccicata della moglie.

Proprio come Ilary Blasi, anche la pariolina Noemi Bocchi, ha una bellezza fuori dal comune. Alta, magra, gambe lunghissime e addominali scolpiti, lunghi capelli biondi e viso da favola, è una vera e propria bomba di sensualità.

In alcuni scatti, i pochissimi che abbiamo dato che la parolina è molto riservata e ha anche un profilo Instagram privato a cui è impossibile accedere, la Bocchi appare sempre preparata, truccata e in ordine, assolutamente perfetta.

Le donne sono vanitose per natura, lo si sa, e anche Noemi non fa eccezione. La romana cerca di non rinunciare mai a quel poco di trucco che la fa sentire sicuramente ad agio con se stessa.

Non ha però paura a mostrarsi anche al naturale. L’avete mai vista senza il make up? La fidanzata di Francesco Totti è ugualmente bellissima. Poche sono le foto che abbiamo di lei, come quelle che vi mostriamo sotto, dove la si può vedere al naturale, senza un filo di trucco.

Noemi Bocchi è bellissima. L’assenza di make up mette in risalto i suoi occhi profondi e magnetici e i lineamenti del suo viso che esprimono tanta dolcezza. Che spettacolo la fiamma del Pupone!

Francesco Totti ha deciso di iniziare con lei un nuovo capitolo della sua vita. Archiviata la storia con la Blasi, la Bocchi ora è il suo presente e spera sicuramente, l’ex calciatore della Roma, anche il suo futuro.