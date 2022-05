Trump vuole più armi per guardie e insegnanti nelle scuole

L’ex presidente Trump chiede di trasformare i centri in fortezze e armare i professori al convegno della National Rifle Association.

Trump interviene alla NRA e loda gli AR-15

La potente National Rifle Association (NRA), con cinque milioni di membri, ha recentemente pubblicato un meme sui suoi social network in cui è apparso un flacone di medicinali con un’etichetta che diceva “pillole difficili da ingoiare”.

Sotto l’immagine, il dettaglio di una ‘pillola’ con quella che l’organizzazione considera una verità incontestabile: l’AR-15, che è il fucile da autodifesa più utilizzato negli Stati Uniti. Il post è stato pubblicato tre giorni prima che un ragazzo di 18 anni entrasse in una scuola nella città di Uvalde, in Texas, con un’arma del genere, uccidendo 19 bambini e due insegnanti.

L’immagine, che ha assunto un altro significato il giorno in cui l’NRA ha aperto la sua convenzione annuale nello stesso stato, sullo sfondo del peggior massacro scolastico degli ultimi dieci anni.

L’ex presidente Donald Trump è stata ieri sera la star più attesa sul palco di Houston, a 400 chilometri da Uvalde, e in una data che coincideva con il Memorial Day, che ricorda i militari caduti in combattimento. Di fronte a un pubblico dedicato, composto principalmente da uomini bianchi e anziani, Trump ha pronunciato il suo discorso più duro a favore delle armi.

Secondo la sua visione, la soluzione a tragedie come quella di Uvalde non è vietarle, ma armarsi di più: trasformare le scuole in fortezze con un solo ingresso e armare anche gli insegnanti. “Non c’è segno più attraente per un assassino di massa di un cartello che dichiara una zona senza armi. (…)

Le scuole devono diventare ‘fortezze inespugnabili’

Questo è un disastro totale. Guardano quel sito e dicono: ‘Ecco dove andrò. Come si suol dire, l’unica cosa che ferma un cattivo con una pistola è un bravo ragazzo con una pistola”, ha detto il politico, evitando di fare riferimento alle critiche accumulate nel tempo impiegato dalla polizia a Uvalde per reagire.

Prima di iniziare il suo intervento, l’ex presidente ha letto i nomi delle 21 vittime della tragedia. “L’esistenza del male nel nostro mondo non è un motivo per disarmare i cittadini rispettosi della legge. L’esistenza del male è una delle migliori ragioni per armare i cittadini rispettosi della legge”, ha insistito su quella linea. Trump, che ha invitato i presenti ad aiutare i repubblicani a riconquistare il Congresso alle elezioni di novembre, ha chiesto fondi multimilionari “per stabilire rapidamente una sicurezza impenetrabile in ogni scuola del paese”.

“Le scuole dei centri urbani – ha continuato Trump – raramente subiscono questo tipo di sparatorie di massa. (…) Il motivo è che, per decenni, hanno avuto misure di sicurezza molto più forti, inclusi metal detector e, sì, guardie armate. Cosa impedisce ai Democratici di approvare immediatamente misure per aumentare la sicurezza scolastica? Quante altre tragedie ci vorranno prima che accettino di mettere da parte la loro agenda politica di estrema sinistra e vedere cosa è veramente necessario e cosa funziona davvero?”.

“Se gli Stati Uniti hanno 40 miliardi di dollari da inviare in Ucraina, dovremmo essere in grado di fare tutto il necessario per mantenere i nostri figli al sicuro a casa”, ha detto Trump, traendo una standing ovation. “Abbiamo speso miliardi in Iraq e Afghanistan e non abbiamo ottenuto nulla. Prima di costruire una nazione nel resto del mondo, dovremmo costruire scuole sicure per i nostri figli nella nostra stessa nazione”.

Davanti al Convegno in molti a protestare

La presenza di Trump al più grande congresso sulle armi, con una tragedia così fresca sullo sfondo, ha causato momenti di tensione. Un folto gruppo di manifestanti si è radunato in un parco davanti allo Houston Convention Center per ripudiare l’organizzazione e chiedere maggiori controlli sulla vendita di armi.

Tra i leader della protesta c’era David Hogg, lo studente sopravvissuto al massacro della scuola di Parkland (Miami) nel 2018. «Questa volta sarà diverso, lo prometto. Quattro anni fa abbiamo iniziato la battaglia e non andiamo da nessuna parte. L’ANR è nel punto più debole della sua storia. Il suo nemico è la violenza armata”.

“Le persone che sono dentro, che possiedono armi e che non sono necessariamente d’accordo con tutto ciò in cui crede l’ANR, devono capire che sono complici se non alzano la voce”, ha detto l’attivista. Anche Beto O’Rourke, il candidato democratico per il governo del Texas, ha dato un messaggio pochi giorni dopo essersi lamentato con l’attuale governatore, Greg Abbott. “Ai partecipanti alla convention tendiamo la mano, disarmati… Il momento di rispondere e unirsi a noi è ora.

Non possiamo più aspettarli. Le vittime del prossimo massacro, a meno che non agiamo, contano su di noi in questo momento”, ha affermato l’ex sindaco di El Paso, una comunità che nel 2019 ha subito un attacco razzista che ha causato 23 morti. Anche due dei più grandi sindacati degli insegnanti del paese si sono uniti alle proteste. L’American Federation of Teachers e la National Education Association hanno accusato l’NRA, che ritiene che la risposta alle sparatorie sia armare gli educatori o rafforzare il calibro delle armi detenute dalle guardie scolastiche.