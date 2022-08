Trump: vendetta contro i repubblicani che hanno sostenuto l’impeachment

Solo due dei 10 membri del Congresso del loro partito che hanno votato per mettere sotto accusa Trump hanno un possibilità di ripetere il loro mandato.

Donald Trump non dimentica né perdona. Quando la Camera dei Rappresentanti ha votato per sottoporlo al suo secondo processo di impeachment al Senato, questa volta per l’assalto a Capitol Hill, 10 deputati repubblicani hanno votato a favore della decisione. Trump ha dichiarato loro guerra e la sua vendetta ha avuto successo. Solo due potranno essere rieletti alle elezioni di medio termine che si terranno l’8 novembre, dove dovranno ancora battere i rivali democratici.

Donald Trump non dimentica né perdona. Soprattutto i suoi ‘amici’

C’è un’ultima deputata che si sottopone questo martedì alle primarie. È il repubblicano più odiato da Trump, Liz Cheney, anche lei destinata alla sconfitta. “La maggior parte degli impeachers se ne sono andati o stanno andando. La pazza Liz Cheney, che lascia raramente la Virginia, sarà licenziata dalle grandi persone del Wyoming martedì prossimo”, ha twittato Trump venerdì.

Ha trovato il tempo lo stesso giorno in cui è stato pubblicato il mandato di perquisizione per Mar-a-Lago, la villa di Trump a Palm Beach, in Florida, che mostra che è indagato per tre possibili crimini e l’inventario dei beni sequestrati, inclusi numerosi documenti etichettati come top secret. Il Wyoming è lo stato meno popolato e più Trump dell’intero paese. L’ex presidente ha ottenuto il 70% dei voti nel 2020 e ha vinto Biden per oltre 43 punti. Trump ha promosso un altro candidato lì, Harriet Hageman, che ha sostenuto e finanziato. Hageman ha un ampio vantaggio nei sondaggi.

La perquisizione della villa di Trump è servita a mostrare il suo sostegno, denunciando la “persecuzione politica”. “Se l’FBI può trattare un ex presidente in questo modo, immagina cosa possono fare al resto di noi. È un sistema giudiziario con doppi standard: uno per le élite e un altro per i loro nemici politici”, ha affermato il candidato. Hageman, inutile chiederlo, dà per scontata la bufala dei brogli elettorali. La figlia del vicepresidente Dick Cheney, nel frattempo, è diventata una fuorilegge nel suo stesso partito.

Non può nemmeno dare manifestazioni per paura di incidenti. Cheney è un conservatore di razza, contrario all’aborto, pro-gun, sostenitore dei combustibili fossili, dei tagli alle tasse, della spesa in armi e di una dura politica estera. La sua opposizione al matrimonio tra persone dello stesso sesso l’ha portata in conflitto pubblico con sua sorella lesbica, Mary. Ma il suo grande peccato è stato riconoscere l’ovvio, la vittoria di Biden nel 2020. Ecco perché, nell’arringa prima dell’assalto a Capitol Hill, Trump ha chiesto di sbarazzarsi dei “deboli membri del Congresso”, la “Liz Cheney del mondo”.

Cheney ha sostenuto l’impeachment di Trump per incitamento all’insurrezione e ha svolto un ruolo di primo piano nella commissione d’inchiesta del 6 gennaio. Gli elettori repubblicani nel suo stato non lo stanno perdonando. Trump ha cospirato affinché nessuno dei 10 che hanno sostenuto il suo procedimento politico ripetesse il proprio mandato. Sono stati quattro quelli che hanno gettato la spugna e non si sono nemmeno presentati alle primarie: Anthony Gonzalez (Ohio), Adam Kinzinger (Illinois), John Katko (New York) e Fred Upton (Michigan), alcuni sbattendo la porta e altri più discretamente.

“Ottima notizia, un altro morde la polvere”, stava festeggiando Trump. Gli altri sei ci hanno provato, ma con scarso successo. Il primo a cadere, a giugno, è stato Tom Rice (South Carolina). È stato picchiato da Russell Fry, sponsorizzato da Trump, che ha messo al centro della sua campagna il “tradimento” dell’ex presidente. La Rice era anche un conservatore ortodosso, che di solito non si allontanava dalla linea del partito fino all’impeachment e si lamentava della vendetta dell’ex presidente quando andava in campagna elettorale.

“Trump è qui perché è consumato dal rancore come nessuno che abbia mai incontrato. Ho avuto un voto che non gli è piaciuto e ora ha scelto di sostenere un yes-man che si inchinerà a qualsiasi cosa dica, qualunque cosa accada”, ha detto in una nota. David Valadao ha ridato speranza al gruppo conquistando il suo distretto californiano grazie alla divisione dei candidati Trump.

Anche così, ha approvato il taglio di circa 1.500 voti e, con il 25,6% dei voti, era 20 punti dietro il democratico Rudy Salas, in primarie aperte in cui gli elettori potevano scegliere candidati da uno dei due partiti. Valadao e Salas si affrontano l’8 novembre, ma ci sono seri rischi che il repubblicano perderà, soprattutto se non riuscirà a mobilitare il voto Trump.

I Democratici hanno raggiunto il loro scopo, ora resta da vedere se riusciranno a sconfiggerlo. Nello Stato di Washington, anche il rappresentante Jaime Herrera Butler è caduto la scorsa settimana dopo sei mandati alla Camera dei rappresentanti. La posizione è stata contestata da tre lealisti di Trump, negazionisti della vittoria di Biden. Uno di loro, Joe Kent, affronterà la democratica Marie Perez a novembre. Quando Herrera Butler ha difeso il suo voto per l’assalto al Campidoglio, ha detto: “Non sto scegliendo da che parte stare; scelgo la verità. È l’unico modo per vincere la paura”.

Trump ora ha gongolato per la sua sconfitta: “Joe Kent ha appena vinto un incredibile voto contro ogni previsione nello Stato di Washington. E quel che è più importante, ha eliminato un altro impeacher, Jaime Herrera Beutler, che ha giocato così stupidamente al gioco dei Democratici”, ha scritto la scorsa settimana sul suo social network. Dan Newhouse, anche lui di Washington, parla dell’unica speranza del gruppo. Ha vinto le primarie la scorsa settimana con più voti del suo rivale democratico.

Ha quattro mandati al Congresso, la sua campagna è stata ben finanziata e ha avuto un voto diviso di Trump contro di lui. Si è dedicato ad attaccare la raccomandazione di Trump, con insinuazioni di corruzione, e ha dato i suoi frutti. Questo martedì arriva l’ultimo capitolo della vendetta di Trump contro i 10 membri della Camera dei rappresentanti che hanno sostenuto il suo secondo processo di impeachment. Trump celebrerà con stile la sconfitta di Liz Cheney. Sarà anche un monito ai navigatori per coloro che non stringono i ranghi con l’ex presidente a causa dei suoi problemi legali.