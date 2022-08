Bonus pc e smartphone a 500 euro, a chi spetta: fai subito domanda | Non perderlo

La tecnologia, oramai, fa parte della vita di ognuno di noi, motivo per il quale chiunque trova beneficio nel possedere un computer, uno smartphone e una buona connessione internet.

Le nuove generazioni crescono con il concetto che Internet, la tecnologia e le connessioni a essi associati sono fondamentali per la quotidianità. Con un semplice smartphone, infatti, si possono fare delle ricerche sul Web, ci si può tenere in contatto con persone lontane e si possono guardare film attraverso app e piattaforme.

Tutto questo, però, si può fare solo con una buona e stabile connessione a Internet, e se si possiede anche un pc, svolgere tali attività risulta essere ancora più facile e comodo, specie per le dimensioni più grandi dello schermo.

I prezzi dei prodotti inerenti alla tecnologia, però, per alcune fasce di popolazione possono risultare troppo elevati, ed è per questo il governo ha deciso di mettere a disposizione dei bonus speciali. Scopriamoli insieme.

Bonus pc

Alcuni mesi fa, tutta la popolazione italiana ha potuto usufruire del cosiddetto “bonus tv”. Per beneficiare di tale possibilità offerta dal governo, basta recarsi in un qualsiasi rivenditore di televisioni, rottamare il proprio dispositivo e acquistarne uno nuovo, sul quale si ottiene 100 € di sconto.

Ad oggi, il governo ha pensato anche a un’altra agevolazione che, questa volta, consiste in un bonus da 500 € per l’acquisto di un nuovo pc.

Ci sono, però, dei requisiti necessari da possedere per poter usufruire di tale scontistica. Bisogna sapere, prima di tutto, che al momento questa iniziativa vale solo per i residenti della regione Puglia. In secondo luogo, l’Isee del richiedente non deve superare i 9000 €.

Il computer, al giorno d’oggi, è fondamentale per svolgere attività di quotidiana amministrazione, come lavorare, redigere documenti, controllare le aree personali di siti e amministrazioni pubbliche e molto, molto altro. Coloro i quali abitano in Puglia e possiedono un Isee pari o inferiore alla suddetta cifra, dunque, possono subito fare richiesta e ottenere la possibilità di acquistare un nuovo computer a un prezzo scontato.

Connessione a Internet

Un altro bonus messo a disposizione dal governo, per tutti gli italiani, senza limitazioni riguardanti reddito o residenza, riguarda la connessione a Internet, indispensabile per navigare in rete, lavorare, o svolgere attività di didattica a distanza. Quest’ultima, specie negli ultimi due anni, a causa della pandemia da Covid-19, come tutti saprete è stata presente in tutte le famiglie italiane con bambini in età scolare.

Tale agevolazione, dunque, è destinata a tutti gli italiani che vogliano usufruirne, e prevede 300 € di sconto da utilizzare per richiedere un abbonamento Internet da almeno 30 Mbps in download.