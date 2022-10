Truffa sul reddito di cittadinanza: non dichiara 150 mila euro

Altra truffa ai danni dello Stato a causa del reddito di cittadinanza, l’ennesimo caso scoperto dalle forze dell’ordine. Il fattaccio pare sia avvenuto a Chioggia, una cittadina alle porte di Venezia, un uomo di 49 anni è stato condannato a due anni e due mesi perché non avrebbe dichiarato il reddito della coniuge di circa 150 mila euro per poter ottenere il sostegno economico.

Secondo gli uomini della Guardia di finanza, che si sono occupati delle indagini, il furbetto chioggiano, onde evitare di perdere il sussidio non avrebbe dichiarato di avere svolto delle attività lavorative retribuite.

L’uomo, residente a Chioggia, si è giustificato alla Guardia di finanza che ha seguito le indagini, di non sapere nulla di quanto guadagnasse la moglie e per tale motivo ha richiesto il sostegno economico illecitamente.

Non è la prima truffa che viene sventrata dalla Guardia di finanza di Chioggia riguardante il reddito di cittadinanza. Sarebbe il secondo caso in meno di 12 mesi. La prima nella scorsa primavera nella quale sono state denunciate 100 persone tra Chioggia e Jesolo, poiché avrebbero percepito ingiustamente somme di quasi un milione di euro.

Le ricerche sono state svolte minuziosamente dalle forze gialle, i quali grazie a dei controlli incrociati del caso con le banche dati in cui sono riportati i nomi dei soggetti dei richiedenti e dei percettori del sussidio economico e altre riguardanti le notifiche circa i contratti di lavoro e versamenti di contributi presso le casse previdenziali, hanno sventrato il furbetto che non ha dichiarato il reddito di 150 mila euro percepito dalla moglie.

Il giudice penale del tribunale di Venezia ha emesso una sentenza, condannando il chioggiano di 49 anni a una pena di 26 mesi: