Bonus per genitori separati, fino a 800 euro da richiedere subito: come fare

Bonus per genitori separati: ecco quali sono i requisiti necessari e come fare per richiedere questa agevolazione.

Difficoltà economiche e crisi familiari possono mettere a rischio il buon mantenimento dei figli. Il Governo ha pensato anche alla prole dei genitori separati/divorziati: in gazzetta è stato pubblicato il DPCM per definire le modalità per verificare i presupposti e per l’erogazione dei contributi. Il bonus per genitori separati fino a 800 euro è pensato per aiutare i genitori separati e divorziati e per garantire il buon mantenimento dei figli. Quali sono i requisiti necessari e come presentare la domanda per richiedere il bonus per genitori separati fino a 800 euro.

Bonus per genitori separati fino a 800 euro: quali sono i requisiti necessari?

Per richiedere il bonus per genitori separati fino a 800 euro è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Per accedere al bonus per genitori separati è necessario avere un reddito inferiore o uguale a oltre ottomila euro annuo. Il soggetto istante deve dimostrare di aver subito un calo del fatturato o una sospensione del rapporto lavorativo per almeno tre mesi a partire dall’otto marzo 2020.

Altro requisito necessario per richiedere il bonus genitori separati fino a ottocento euro è quello di aver subito una riduzione del giro d’affari di almeno trenta punti percentuali nel biennio 2019-2020. Infine, per ricevere il bonus è necessario essere genitori separati e non aver ricevuto integralmente o parzialmente l’assegno di mantenimento dall’altro genitore.

Bonus per genitori separati: fino a quale importo è possibile richiedere?

Il bonus per genitori separati spetta a tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti. L’importo che sarà erogato mensilmente sarà pari a ottocento euro per un totale di quasi diecimila euro all’anno.

Bonus per genitori separati: quanto dura?

Il bonus per genitori separati ha la durata di 12 mesi.

Bonus per genitori separati: come presentare la domanda?

Per richiedere questo interessante bonus è necessario attendere maggiori dettagli che saranno pubblicato sul sito ministeriale (Ministero per le politiche familiari). In ogni caso il soggetto in possesso dei requisiti potrà presentare l’istanza, che include le somme non pagare a titolo di assegno di mantenimento della prole di genitori separati. Per presentare la richiesta è necessario attendere un avviso che contenga tutti i dettagli.

Bonus per genitori separati: spetta anche nel caso di figli maggiorenni?

Il bonus per genitori separati fino a ottocento euro spetta anche a coloro che sono genitori separati di figlio maggiorenni portatori di handicap conviventi e fiscalmente a carico.

Mantenimento figli: quanto spetta?

Il bonus per genitori separati spetta anche a coloro che non percepiscono o hanno percepito in parte l’assegno di mantenimento. L’obbligo di mantenimento della prole permane fino al raggiungimento dell’autosufficienza dei figli. Per determinare l’importo dell’assegno di mantenimento dei figli non esistono criteri matematici di calcolo, ma è tutto proporzionato al reddito.