Fai spesa con 200 euro al mese: il segreto lo svela lo scaffalista

Spesa con soli duecento euro al mese: ecco il trucco dello scaffalista che consente di risparmiare. Funziona sul serio.

Caro spesa quanto costi alle famiglie italiane! Con l’inflazione alle stelle e con il rincaro del prezzo dei beni alimentari fare la spesa è diventata un’impresa davvero difficile. C’è un trucco, quello dello scaffalista che funziona sul serio e consente di fare la spesa con soli 200 euro al mese. Ecco come funziona il trucco dello scaffalista per risparmiare sui prezzi dei generi alimentari.

Un italiano su quattro non riesce ad arrivare in fondo al mese: ad avere contribuito a questo generale scontento sono stati i due anni di pandemia e l’inflazione galoppante che sta mettendo in ginocchio le famiglie e le imprese italiane. In aggiunta al caro vita si è aggiunta anche l’emergenza energetica. In attesa che il Governo di Giorgia Meloni scenda in campo per erogare validi aiuti economici ai nuclei familiari italiani, è bene mettere in atto una serie di comportamenti ed azioni responsabili che permettono di tagliare la spesa alimentare. Ecco quali sono i validi trucchi degli scaffalisti che consentono di risparmiare sullo scontrino.

Caro prezzi alimentari: non succedeva dal lontano 1983

Siamo nel bel mezzo del caro prezzi alimentari: a settembre l’indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un’impennata di quasi nove punti percentuali in un anno. Non accadeva dal lontano 1983 quando l’incremento del prezzo dei beni alimentari registrò un’impennata di oltre undici punti percentuali.

La situazione è davvero drammatica dal momento che i listini dei prezzi sono esplosi a seguito della crisi delle materie prime, delle speculazioni a livello mondiale, del perdurarsi della guerra in Ucraina, della ripresa dei consumi post Covid e delle condizioni meteorologiche critiche. Le stesse Associazioni dei Consumatori chiedono al Governo Meloni di studiare un pacchetto ad hoc per attuare delle misure contro il caro vita e il rincaro dei prezzi dei generi alimentari.

Spesa alimentare: ecco il trucchetto dello scaffalista che consente di risparmiare

Grazie al trucco dello scaffalista è possibile ottenere il massimo del risparmio della spesa alimentare. Il buon consiglio è quello di rivolgersi al format del discount ed evitare i supermercati tradizionali. Ogni consumatore che si reca al discount non deve altro che optare per quei marchi economici e per quei prodotti alimentari in offerta ed in promozione. Ci sono periodi in cui è possibile acquistare prodotti a prezzi davvero bassi. Come fare per reperire queste offerte?

Ci sono preziose applicazioni che permettono di consultare e visionare tutte le offerte presenti nei volantini del discount. Per evitare di acquistare anche ciò che non occorre, è bene fare una lista dei prodotti alimentari e non che occorrono. Pertanto, prima è importante prepararsi la lista dei prodotti che mancano e poi recarsi al discount per fare la spesa. Questo ci occorre per evitare di farsi suggestionare dalle tecniche psicologiche messe in campo dagli operatori del retail per spendere di più.