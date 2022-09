Carlo III, una vita in attesa di diventare Re

Il finora Principe di Galles, ora diventato Carlo III, che ha liberamente espresso la sua opinione su tutte le grandi questioni del suo tempo, deve imparare a mantenere la neutralità praticata da Elisabetta II.

“La morte della mia amata Madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia”, ha detto giovedì il nuovo Re del Regno Unito, Carlo III, in una dichiarazione ufficiale. “Siamo profondamente dispiaciuti per la morte di un’amata Sovrana e di una madre molto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei territori del Commonwealth e da un numero infinito di persone in tutto il mondo.

Durante questo periodo di lutto e cambiamento, io e la mia famiglia ci sentiamo confortati e sostenuti, conoscendo il rispetto e il profondo affetto che tutti hanno per la Regina”, ha detto. A differenza di sua madre, Elisabetta II, la cui opinione sui grandi temi che animavano il dibattito quotidiano nel Regno Unito rimase un mistero fino alla fine dei suoi giorni, Carlo d’Inghilterra sale al trono come un libro aperto per gli inglesi.

Decine di anni in attesa del suo turno, e un carattere irrequieto, hanno aiutato il Principe di Galles a mettersi nei guai più del necessario, ma hanno anche mostrato ai cittadini che, in alcune questioni, come la lotta ai cambiamenti climatici o la necessità di salvare centri urbani dal degrado, era un uomo legato al suo tempo, e addirittura avanti rispetto al resto dei suoi compatrioti.

Walter Bagehot, il leggendario editore di The Economist che ha scritto il saggio sulla forma di governo inglese più consultato dai monarchi del Regno Unito, ha raccomandato che “l’unica materia prima valida per ottenere un re costituzionale è un principe che inizia il suo regno su una data in anticipo”. Carlos, 73 anni, è diventata un’anomalia cronologica tra le monarchie del 21° secolo, che hanno legato le loro possibilità di sussistenza a un’immagine di giovinezza e modernità.

In cambio, l’erede ha avuto tutto il tempo, negli ultimi anni, per sostituire sua madre – poiché la regina ha visto la sua salute peggiorare – in molti eventi pubblici, il che ha aiutato i britannici ad abituarsi e ad accettare la tua presenza. Il tempo è servito a perdonare gli errori. Nel debito di Carlo d’Inghilterra, la sua infedeltà e il burrascoso rapporto con Lady Di scomparvero.

“Tutta la mia vita è stata motivata dal desiderio di guarire un paesaggio smembrato e un’anima avvelenata”

Anche la conversazione telefonica con quella che sarebbe diventata sua moglie, Camilla Parker-Bowls, in cui aspirava a esplorare l’anatomia della sua amata sotto forma di tampone, è scomparsa. Non fu uno dei momenti più dignitosi della monarchia britannica – la stampa italiana definì Carlos “Il Tampaccino” – ma in nessun momento fu ritenuto motivo sufficiente per mettere in dubbio la sua legittimità di ascesa al trono.

È stato soprattutto il suo miscuglio di snobismo e intellighenzia a metà che ha, a volte, irritato gli inglesi, il cui spirito pratico e zelo nel proteggere la libertà individuale, il suo vivere e lasciare vivere, è in contrasto con la presunta missione trascendentale e spirituale con cui Carlos ha voluto vestire il suo lavoro come erede e il suo futuro regno. “Tutta la mia vita è stata motivata dal desiderio di guarire un paesaggio smembrato e un’anima avvelenata”, ha detto nel 2002 durante un intervento pubblico.

“Nell’abbattere le divisioni tra pensiero intuitivo e razionale, tra mente e corpo. A poco a poco, comprendendo che si avvicinava il momento che aveva atteso per tutta la vita, iniziò il compito di convincere i suoi compatrioti che conosceva molto bene il ruolo di un re, e la sua obbligatoria neutralità. “Non sono così stupido da non rendermi conto che, dalla posizione di monarca, non sarò in grado di intromettermi in questioni politiche”, ha riconosciuto nell’intervista che la BBC ha rilasciato per celebrare il suo 70esimo anniversario.

Ma le cause per le quali ha lottato con insistenza quando non erano ancora popolari – come la lotta ai cambiamenti climatici, la denuncia dei rifiuti di plastica, la qualità dei servizi sanitari pubblici o la necessità di preservare i mestieri tradizionali – sono oggi in prima linea nell’interesse pubblico . Spetta ora al nuovo re ritirarsi in secondo piano e adottare la neutralità istituzionale, piuttosto la calma, per la quale ha trascorso una vita a prepararsi.