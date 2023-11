Trovato cadavere di un anziano in casa a Firenze, ipotesi omicidio

Il ritrovamento è stato fatto da un parente della vittima, che ha immediatamente lanciato l’allarme, allertando la polizia.

Tra le ipotesi sulle cause della morte c’è quella dell’omicidio.

Trovato cadavere di un anziano in casa a Firenze

Drammatico ritrovamento nel primo pomeriggio di oggi – giovedì 30 novembre – in un appartamento in via de Pinedo a Firenze. Il corpo senza vita di un uomo, un cittadino iraniano di 72 anni, è stato scoperto da un parente che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia, che sta effettuando gli accertamenti del caso.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze. Ci sarebbero elementi, sempre secondo quanto si è appreso finora, che depongono per un caso di morte violenta. Il cadavere, secondo quanto si è appreso, era sul pavimento e avrebbe avuto le mani legate e un sacchetto in testa. La vittima si chiamava Safaei Chaikar Kiomars. L’appartamento era sottosopra.