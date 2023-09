Trovata morta l’orsa F36, il Tar ne aveva ordinato l’abbattimento

L’allarme è partito dal radiocollare dell’animale. La carcassa è stata rinvenuta nelle scorse ore in val Bondone, nel comune di Sella Giudicarie.

Qualche settimana fa il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, aveva firmato l’ordinanza di abbattimento, che era stata poi sospesa dal Tar di Trento a seguito del ricorso delle associazione animaliste.

Trovata la carcassa dell’orsa F36

È stata rinvenuta nella sera di ieri, in val Bondone, nel Comune di Sella Giudicarie, la carcassa dell’orsa F36. Il ritrovamento è avvenuto dopo il segnale lanciato dal radiocollare dell’animale. L’orsa F36 era stata identificata – grazie alle analisi genetiche – come la responsabile dell’aggressione avvenuta il 30 luglio scorso a Mandrel ai danni di due giovani escursionisti.

L’8 settembre scorso, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, aveva firmato l’ordinanza di abbattimento dell’animale, ma appena tre giorni dopo è stata sospesa dal Tar di Trento, che ha accolto il ricorso presentato dalle associazione animaliste. Il recupero dell’animale, di cui si occupa l’Istituto Zooprofilattico, è avvenuto questa mattina, perché il luogo del ritrovamento è in una zona un po’ impervia di val Bondone. Al momento non sono state fatte ipotesi sulle cause del decesso.