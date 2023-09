Salvatore Legari, 54 anni, è scomparso il 13 luglio scorso. Quel giorno l’imprenditore era uscito di casa per riscuotere un pagamento, ma non aveva più fatto ritorno a casa.

La compagna aveva quindi sporto denuncia.

Si cerca il corpo di Salvatore Legari

Dopo due mesi dalla scomparsa di Salvatore Legari, imprenditore 54enne originario del Salento, ma residente tra Bologna e Modena, potrebbe essere vicina una svolta nel caso. Da questa mattina infatti sono in corso le operazioni di vigili del fuoco e carabinieri, che stanno scavando all’interno di un giardino di una villa a Lesignana, per cercare il corpo di Legari.

Come riferisce Repubblica, l’imprenditore – scomparso il 13 luglio scorso – quella mattina era uscito di casa per dirigersi su un cantiere a Lesignana, dove avrebbe dovuto riscuotere il pagamento per un lavoro appena concluso, e poi avrebbe dovuto controllare un altro cantiere a Valsamoggia, nel Bolognese.

Nelle scorse settimane a Sassuolo è stato ritrovato il furgone con cui l’imprenditore è uscito di casa il giorno della scomparsa.