Oro in spiaggia, ecco dove cercarlo: in questi punti non controlla mai nessuno

Dove cercare l’oro in spiaggia? Un trend mai tramontato, ma si trova qualcosa solo in questi punti strategici.

Si ha un ricordo delle tante persone che, munite di un particolare strumento, girano per trovare l’oro in spiaggia. Ci sono metodi differenti, tra la fortuna e anche l’impegno. In alcuni casi si trova il metallo puro da cercare in certi angoli particolari, mentre alcune volte è possibile notare qualche gioiello prezioso dimenticato dal turista di turno. In ogni caso, come fare per trovare questi beni preziosi e dove cercare?

Si può cercare l’oro in spiaggia?

I ricercatori d’oro amatoriali non possono girare per le spiagge per estrarre l’oro. Si può trovare o cercare qualche oggetto prezioso ma non svolgere una vera e propria spedizione. In ogni caso, si deve chiedere il permesso al distretto minerario della Regione interessata e poi iscriversi gratuitamente all’albo. La norma per la disciplina che regola l’estrazione dei minerali e i fossili è la numero 15 (regionale).

L’oro in natura è presente sulla crosta terrestre, sulle spiagge e anche sul fondale marino. La sua presenza è ovviamente ubicata nelle zone dove sorgono dei giacimenti o delle vecchie miniere. Di solito questo metallo prezioso si trova all’interno delle rocce metamorfiche oppure ignee dove si crea la tipologia alluvionale.

Nelle spiagge sono moltissime le persone che cercano il metallo prezioso puro, ma anche coloro che trovano oggetti preziosi sono altrettanto fortunati. Gli oggetti che si smarriscono maggiormente sono anelli, orecchini, catenine e anche spille.

Uno studio condotto e pubblicato su Vdg Magazine ha portato ad una verità incredibile, dopo aver intervistato 200 tra responsabili di Lidi e bagnini.

Il periodo in cui si registra una maggiore quantità di perdite è l’estate, da giugno ad agosto. I vacanzieri distratti perdono i loro gioielli in oro e la sabbia li custodisce sino a quanto qualcuno non li trova. Il discorso è differente se si vuole cercare l’oro in spiaggia nelle zone dove sono segnalati dei giacimenti. È comunque bene munirsi di permessi, iscrizione all’albo e ogni tipo di informazione per non andare contro la legge vigente nello Stato di riferimento.

Dove cercare il metallo prezioso tra i granelli di sabbia

L’oro in spiaggia è comunque possibile trovarlo. In effetti, secondo gli esperti e le riviste di settore, se la spiaggia è situata in una zona di produzione del metallo allora sarà possibile trovarlo.

Di norma si tratta di oro alluvionale e sono i club locali delle miniere d’oro che possono dare informazioni in merito alle aree dove cercare. La visione di trovare metallo prezioso a volontà sulle spiagge non è utopia, tuttavia è bene fare attenzione. L’attività deve essere presa come un hobby o un evento fortunato, soprattutto nel pieno rispetto dell’ambiente e delle regole del luogo.