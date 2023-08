Trova delle impronte a casa sua, quando scopre il perché decide di trasferirsi

Una donna ha di recente raccontato di aver scoperto impronte in casa sua appartenenti a uno sconosciuto.

Sul web sta circolando la notizia di una donna, che ha raccontato on line un esperienza personale molto strana.

Secondo quanto ha detto la protagonista della vicenda, la donna avrebbe trovato nelle propria abitazione delle impronte digitali che la insospettiscono e la inducono ad approfondire la questione. Per sapere tutto circa la storia della donna che ha ritrovato strane impronte in casa, vi consiglio di leggere quanto riportato.

Donna trova impronte in casa sua

Vivere in casa con uno sconosciuto, è quanto è accaduto alla protagonista di questa vicenda. Vi sono diverse storie di cronaca, in cui si narra d’intrusi che vivono a insaputa dei proprietari in soffitta o negli scantinati. Può accadere, che un ospite fantasma, possa vivere in soffitta o in cantina, per un certo periodo all’insaputa dei padroni di casa.

La protagonista della storia, una certa Megan, ha raccontato di aver udito rumori strani durante la notte e strane impronte che l’hanno insospettita. La donna e i suoi inquilini, dopo delle strane perdite provenienti dal tetto di casa, si accorgono che c’è qualcosa che non va.

Dopo il ritrovamento di strane impronte in casa, rumori strani e oggetti spostati, Megan un giorno ha la conferma di ciò che sospetta da tempo. La donna ha la conferma dei suoi dubbi, quando ritrova l’impronta di una mano sul muro. Nel momento in cui si stabilisce che tale impronta nella parete, non è di nessuno degli abitanti di casa la paura prende il sopravvento.

Le dichiarazioni di Megan

L’idea di un ospite segreto che vive in casa propria, sembra quasi un film horror. Megan Curley, ha raccontato sul suo TikTok, di credere di aver vissuto senza saperlo, con uno sconosciuto nascosto in casa certo periodo di tempo. Secondo le sue dichiarazioni la donna, a parte le impronte sulla parete, altri indizi hanno contribuito a fare pensare che un intruso vivesse in casa con lei.

La donna ha affermato di aver trovato oggetti fuori posto, le luci accese, la doccia usata e altri indizi, che facevo pensare che qualcun’ altro potesse vivere li di nascosto. Megan ha affermato di essersi sentita sconcertata, nello scoprire che pur vivendo in una via principale qualcuno potesse intrufolarsi in casa di nascosto.

L’evento centrale che ha confermato i sospetti della donna, è stato quando ha indagato nella dispensa. Qui ha trovato uova mancanti e contenitori aperti, come se qualcuno vivesse lì da tempo segretamente. Secondo la donna, un intruso avrebbe vissuto con lei e mangiato il suo cibo.

Storie sul web

Il mondo del web è piano di storie curiose, divertenti, inquietanti e spaventose. On line circolano molte storie di sconosciuti che vivono segretamente in casa di altri. Molte storie simili a film thriller, raccontano di sconosciuti che vivono per mesi nascosti in casa di altri. Forse alcune di queste storie magari sono delle comuni fake news, scritte solo per attirare i lettori del web, alcune invece sono storie vere.

Nel mondo moderno, può capitare di trovare contenuti testuali o video fasulli, fatti col solo intento di diffondere false notizie. Molte storie curiose o spaventose che circolano nei vari social, possono essere autentiche oppure semplicemente inventate.

Per poter distinguere una storia vera da una finta, basta prestare attenzione al titolo, spesso troppo esagerato. Inoltre le storie non veritiere spesso hanno immagini ritoccate o di bassa qualità. In merito alla fonte, è importante verificare sempre fonte e data.

Il mondo di TikTok, usato da molti per informarsi, può pure contenere storie finte e fuorvianti. In tal senso va precisato che per i giovani, il mondo di TikTok costituisce un vero motore di ricerca. L’unico modo per sapere se un video o una notizia sono veri, è quello di verificare la fonte.