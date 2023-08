Treno deragliato in Pakistan, almeno 30 vittime

Sale a 30 morti e almeno 100 feriti il drammatico bilancio del deragliamento del treno in Pakistan a Sanghar.

Il primo bollettino parlava di 14 morti e 40 feriti. Numeri purtroppo in aumento, quelli relativi all’incidente di Sanghar in Pakistan. Non arrivano buone notizie dalla zona del deragliamento, arrivato a circa 270 km da Nawabshah la più grande città del Karachi. Si continua a cercare sopravvissuti tra le lamiere dei vagoni: a bordo 950 persone.

Treno deraglia in Pakistan a Sanghar: 30 vittime e più di 100 feriti

Tragedia in Pakistan a Sanghar, dove un treno nella zona di Nawabshah ha deragliato causando la morte di almeno 30 persone. L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi nella zona tra Shahzadpur and Nawabshah, quando il treno Hazara Express con a bordo 950 persone stava percorrendo la tratta Karachi-Havelian.

Lo ha riferito la polizia locale alla BBC. Continuano in queste ore le operazioni di recupero dei feriti, rimasti incastrati nelle lamiere del treno deragliato dai binari. Tantissimi vagoni si sono accartocciati danneggiandosi gravemente a causa dell’urto. I feriti, un centinaio, trovati vivi dalle forze dell’ordine durante le operazioni di ricerca sono stati trasferiti agli ospedali vicini.

Incidente Pakistan, Sharjeel Memon: “Priorità mettere in salvo le persone a bordo”

Col passare del tempo si farà chiarezza sulle motivazioni dell’incidente, ma al momento tutto l’impegno delle autorità pakistane è sul ritrovamento dei sopravvissuti e dei feriti. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta, per liberare dalle lamiere i passeggeri imprigionati.

Di recente è intervenuto anche Sharjeel Memon, ministro dell’Informazione del Sindh, che a confermato come la priorità al momento per il governo è mettere in salvo le persone a bordo del treno. Successivamente inizieranno le indagini, per capire le motivazioni del deragliamento e fare luce su eventuali responsabili della tragedia.