Sta facendo parlare in queste ore la ultima challenge lanciata su Tik tok e che sta spopolando negli Stati Uniti, in particolare modo nello stato dell’Alabama dove, nel giro di soli 6 mesi, sono morte 4 persone in seguito a un tuffo in motoscafo.

La nuova sfida, quindi, risulterebbe pericolosa e fatale. La polizia americana, per tali ragioni e per gli innumerevoli casi simili nel giro di pochi mesi ha aperto una indagine per capire di più in merito alle tragiche vicende.

La nuova challenge spopolata su Tik tok

La nuova sfida lanciata su Tik tok in queste ore sta preoccupando non di poco a causa delle morti verificate in America, nello stato dell’Alabama. Nel giro di 6 mesi, 4 persone hanno perso la vita con le stesse modalità, portando, quindi, a pensare che sono state coinvolte in una challenge su Tik tok.

Secondo quanto raccontato dalla polizia, le persone che hanno deciso di documentare la loro fine e condividerlo sulla piattaforma social, si sono tuffati in mare, gettandosi nella schiuma formata dai motori posteriori, mentre la barca era a tutta velocità.

Il forte impatto con l’acqua sarebbe risultato fatale, poiché avrebbe causato la rottura immediata del collo e l’annegamento delle persone.

Le dichiarazioni della polizia

Spopolata su Tik tok, la nuova challenge, risulterebbe essere fatale per coloro i quali decidono di cimentarsi e correre il pericolo di perdere la vita. La polizia dell’Alabama ha spiegato le modalità della nuova sfida, risultando essere mortale a causa del forte impatto con l’acqua.

“I 4 sono come rimbalzati dopo il primo tuffo, spezzandosi il collo, per poi finire in acqua e annegare”.

Queste le parole rilasciate dal capitano Jim Dennis a un media locale, il quale ha spiegato che negli ultimi sei mesi ci sono stati molti casi simili in cui hanno perso la vita 4 persone con le stesse modalità.

Il primo caso, avvenuto nel fiume Coosa, ha coinvolto un uomo di mezza età, sposato, padre di 3 figli, il quale si trovava in una gita fuori porta con la barca insieme alla sua famiglia, quando ha deciso di farsi riprendere dalla consorte per partecipare alla challenge: la coniuge ha registrato in diretta la morte del marito.

Secondo quanto dichiarato dalla polizia, la nuova sfida ha coinvolto per la maggior parte dei casi persone di mezza età ma i partecipanti possono essere di tutte le età. In queste ore, in molti Stati sono stati lanciati degli appelli condivisi nei diversi social media per invitare le persone a non seguire la sfida.