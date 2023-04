Trono over UeD, cacciata dalla padrona di casa: Maria avrebbe scoperto la verità

Trono over UeD, arriva la sfuriata di Maria De Filippi. La padrona di casa decide di cacciare dalla trasmissione un volto noto del salotto dei sentimenti di Canale 5. Ecco chi ha subito un’umiliazione in pubblico.

Novità interessanti dal trono over UeD: Maria De Filippi furiosa con una protagonista del dating show di Canale 5. Lei costretta a lasciare la trasmissione tra mormorii e critiche.

Maria De Filippi scopre la verità: caos in trasmissione

Dopo pochi giorni dalla morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è tornata in onda con Uomini e Donne. Anche se alcune delle puntate a cui stiamo assistendo in questi giorni sono in realtà registrate, la conduttrice di Canale 5 si è già mostrata di nuovo in pubblico come nel corso dell’ultima diretta di Amici, quella che ha anticipato il serale.

Il pubblico è stato felice di riaccogliere nelle sue case una delle donne più professionali e amate del mondo dello spettacolo italiano. Uomini e Donne poi, è un appuntamento fisso che i telespettatori affezionatissimi a Maria De Filippi non possono assolutamente perdere.

Proprio dal trono over UeD, arriva la scoperta scioccante che ha sbalordito tutti. La padrona di casa caccia dalla trasmissione un volto noto del programma. Ecco chi le ha fatto perdere le staffe.

Trono over UeD, lei fatta fuori dal programma

È successo qualcosa di davvero inaspettato nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi, più precisamente nel trono over UeD: lei cacciata dalla trasmissione. La padrona di casa avrebbe scoperto tutta la verità. La persona che tra critiche e mormorii è stata costretta ad abbandonare il programma è Desdemona Balzano.

La bella dama, che di professione fa la modella e attrice, si è ritrovata braccata a centro studio e messa con le spalle a muro da Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo ha portato in trasmissione un audio in cui si sente la voce di Desdemona la quale, senza mezzi termini, critica il programma che da mesi la accoglie nel parterre femminile.

Ma non è tutto. La bella dama fa qualcosa di ancora più sconcertante. Sembrerebbe infatti che la Balzano si sia accordata con il suo manager per cercare di rimanere il più a lungo possibile in trasmissione. La ragione? Ottenere così la notorietà per guadagnare follower e denaro fuori dal salotto mariano.

Sebbene Desdemona abbia vietato la riproduzione audio tramite microfoni in trasmissione, Armando Incarnato e Gianni Sperti hanno ugualmente ascoltato l’audio incriminato.

Ed ecco che qualche giorno dopo la registrazione della puntata, Desdemona parla – o meglio scrive – sui social affermando di aver querelato tutti coloro che in trasmissione hanno violato deliberatamente la sua privacy.

Restano esclusi da azioni legali soltanto Maria De Filippi e la produzione. Sono invece stati citati in giudizio Gianni Sperti, Armando Incarnato e un altro cavaliere della trasmissione, accusato di aver complottato con lei alle spalle della redazione.

E proprio quest’ultimo cavaliere, ovvero Alessandro, ha fatto solo qualche ora fa delle dichiarazioni importanti che mettono ancora una volta in cattiva luce Desdemona.

Di che cosa si tratta? In poche parole, Alessandro ha dichiarato che per settimane ha recitato un copione in trasmissione insieme a Desdemona, copione fornito dal manager della dama.

L’obiettivo della donna qual era? Ovviamente quello di arrivare a discutere della sua finta frequentazione a centro studio e ottenere così visibilità. Non è riuscita però a tirare questo brutto scherzo a Maria De Filippi e alla redazione. La padrona di casa, con l’aiuto anche di Armando Incarnato, ha scoperto tutta la verità, ragion per cui la Balzano è stata cacciata dal programma.

Maria De Filippi, senza mezzi termini, l’ha invitata ad abbandonare lo studio. A nulla sono valse le scuse e le giustificazioni addotte dalla dama che nei fatti ha tenuto un comportamento scorretto. Anche in una recente intervista, la Balzano ha parlato di questa situazione cercando di ricostruire i fatti e di spiegare nei particolari l’accaduto.

Non è potuta scendere troppo nei dettagli per via del procedimento giudiziario che è in corso. Anche questo punto resta però avvolto nel mistero. Desdemona ha dichiarato di aver querelato anche il cavaliere Alessandro ma quest’ultimo invece nega di aver ricevuto un atto di citazione da parte sua.

Dove sta la verità? Solo il tempo chiarirà questa intricata situazione. Proseguono nel frattempo le avventure degli altri partecipanti alla trasmissione. Per quanto riguarda il trono classico, Lavinia è sempre più vicina alla scelta, nonostante la confusione sentimentale che scaturisce dai comportamenti contraddittori dei due Alessio.

Per quanto riguarda invece il trono over, ancora una volta Gemma è la protagonista indiscussa del salotto di Canale 5. Sembra che anche la sua frequentazione con Silvio sia destinata a finire.

Secondo le ultime indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni, l’affascinante cavaliere non solo avrebbe piantato Gemma in asso ma addirittura avrebbe deciso di abbandonare il dating show con grande sorpresa di tutti.