Router Wi-Fi, tieni premuto questo pulsante per 60 secondi: si velocizza all’istante

Ecco come velocizzare il Wi-Fi direttamente da casa vostra, tenendo premuto questo pulsante per 60 secondi: diventa rapido all’istante.

Vi sveliamo finalmente qual è il tasto che dovete premere se volete che il vostro wi – fi diventi immediatamente più veloce. Nessuno lo sapeva, eppure risolve tantissimi problemi.

Connessione lenta, ecco come risolvere

Quante volte vi sarà capitato di notare che la connessione Internet dei vostri dispositivi è diventata troppo lenta. A quel punto, magari, oltre che disperarvi, avrete effettuato un test online che vi confermerà che ci sono effettivamente dei problemi.

I problemi possono essere dovuti a innumerevoli ragioni, ma il primo consiglio che vi diamo è quello di mettervi in contatto con il vostro gestore per capire se è causato da loro. A volte, infatti, i server possono avere dei problemi o può darsi che siano in corso dei lavori nella zona in cui vivete, che compromettono la centralina.

Una volta riscontrato che il problema non dipende dai gestori di telefonia o dai lavori in zona, possiamo cercare di risolvere il problema da soli. Innanzitutto, dovete sapere che il router non si deve mai posizionare in una zona della casa isolata, con muri o soffitti troppo spessi.

E poi ancora il router non dovrebbe mai stare a contatto con altri elettrodomestici, che potrebbero in qualche modo interferire con le sue onde. Ci riferiamo a televisori, radio e altri apparecchi di questo tipo.

Inoltre, anche il router dopo qualche tempo invecchia e necessita essere sostituito: a volte tende addirittura a cambiare colore e a diventare giallo, perché ha trascorso molto tempo acceso e si è surriscaldato.

Se, invece, il vostro router non si trova in nessuna di queste situazioni, possiamo velocizzare la nostra connessione semplicemente premendo un tasto. Ecco che vi sveliamo di quale si tratta, soltanto gli esperti conoscono questa tecnica, che è semplicissima però davvero efficace.

Come velocizzare il Wi-Fi

Non tutti sanno che a volte è possibile velocizzare il Wi-Fi semplicemente usando un tasto. Il tasto di cui stiamo parlando non è altro che quello di accensione e di spegnimento del router. Alcuni dispositivi sono anche dotati del tasto di riavvio.

Il pulsante in questione serve nel caso in cui ci siano problemi con la capacità di trasmissione, come ad esempio se è lenta. Premendo questo tasto, possiamo riavviare il nostro dispositivo, che potrebbe velocizzare immediatamente il Wi-Fi.

Ci sono persone che decidono di spegnere il router tutte le volte che escono o quando lasciano la propria casa per svolgere una breve vacanza. Lo fanno perché, ad esempio, pensano di risparmiare in termini di energia elettrica.

Effettivamente non hanno tutti i torti. Ciononostante, gli esperti sconsigliano assolutamente di accendere e spegnere il router in modo ripetuto o di lasciarlo spento per troppo tempo, per evitare che insorgano problemi di linea.

Il consiglio, quindi, è semplicemente quello di riavviarlo di tanto in tanto per resettare la connessione e migliorare la velocità del Wi-Fi.