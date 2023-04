Codice della strada, stop a questi veicoli: ecco chi sarà obbligato a cambiare auto

Codice della strada, stop a questi veicoli. Ecco chi dovrà necessariamente cambiare auto. La nuova disposizione di legge parla chiaro: scattano le multe per chi non la rispetta.

Questi veicoli non potranno più circolare in strada. Se hai questo modello, sarai costretto a cambiare automobile. Ecco che cosa stabilisce il codice della strada in conformità alle nuove direttive che riguarderanno tutti gli Stati dell’Unione Europea.

Codice della strada, la Bibbia degli automobilisti

Il codice della strada è un insieme di norme emanate per dare una regolamentazione alla complicata materia della circolazione sulle strade, per quanto riguarda pedoni e automobilisti.

Ogni Stato ha un proprio codice stradale che attua sulla base di determinati accordi internazionali, nel rispetto delle leggi vigenti nel proprio ordinamento governativo. Le norme contenute in questo documento legale, che si deve considerare come la Bibbia degli automobilisti e non solo, avviene attraverso dei regolamenti esecutivi.

Il moderno codice della strada arriva nel 1993 ma già nel 1865 abbiamo la testimonianza di un primo documento normativo per la regolazione dei veicoli: stiamo parlando di alcune regole che disciplinavano il funzionamento di veicoli in movimento tramite trazione animale.

Poi, nel 1897, con l’introduzione delle prime biciclette, si introducono le targhe veicolari. Nel corso degli anni, gli antichi codici della strada si modificano più volte fino ad arrivare poi al nuovo codice della strada che quello che adottiamo ancora tutt’oggi.

A proposito delle disposizioni contenute in questo nuovo documento normativo, ecco la novità che necessariamente dovete conoscere. Scatta lo stop per questi veicoli. Se possiedi tali modelli, sarai costretto a cambiare auto: questi non potranno più circolare.

Stop a questi veicoli: queste auto non potranno più circolare

È necessario essere sempre informati sulle nuove disposizioni che periodicamente vengono inserite nel nuovo codice della strada, che ancora una volta si è reso protagonista di un aggiornamento importante.

Arriva la notizia che cambia tutto: scatta lo stop a questi veicoli. I seguenti modelli non potranno più circolare. Stiamo parlando di quelle auto realizzate con motori diesel. Questo nuovo provvedimento che verrà ratificato poi in tutti gli Stati dell’Unione Europea, sarà in vigore a partire dal 2035.

Solo di recente, il Parlamento Europeo ha approvato questa nuova norma con 340 voti a favore, 279 contrari e 20 invece gli astenuti. Ora l’iter prevederà l’approvazione di tale disposizione nel Consiglio Europeo che raccoglierà i Presidenti di tutti i Paesi dell’Unione Europea. Ovviamente bisognerà vedere quale Stato si pronuncerà a favore e quale invece no.

Passiamo però al punto focale di questa nuova disposizione. Quali saranno i veicoli che non potranno più circolare a partire dal primo gennaio 2035? Secondo le anticipazioni di questo progetto normativo, scatterà lo stop a veicoli e autovetture come i furgoni – e quindi per quei mezzi che rientrano nella categoria dei “veicoli commerciali leggeri” – ma non per veicoli agricoli, autobus e pullman urbani.

Con molta probabilità, non dovrebbero rientrare nel divieto nemmeno i ciclomotori che potranno continuare ad essere venduti anche con il sistema del motore a scoppio. Ma tutto è ancora da vedere.

Importante da segnalare: questo divieto relativo a furgoni ed auto con motore termico, vale soltanto per i nuovi veicoli immatricolati. Che cosa significa questo? Che a partire dal 2035, si impedirà per l’appunto la messa in commercio e la vendita di nuovi veicoli con motore termico diesel.

Cosa ha stabilito il Parlamento Europeo

Attenzione però. Si potranno ugualmente vendere e comprare ancora veicoli a combustione pure a partire dal 2035 solo se però questi veicoli sono stati immatricolati prima di questo anno.

L’obiettivo del legislatore europeo è quello di ridurre l’inquinamento ambientale a favore della cosiddetta mobilità sostenibile. Già a partire dal 2023, si incentiverà la messa in commercio di auto o qualsiasi altra sorta di veicoli a zero emissioni.

Invece, a partire dal 2035 si vieterà la vendita di un’autovettura che attualmente è presente sul mercato: stiamo parlando delle macchine ibride plug-in che per quanto siano sostenibili, non sono però ad emissione zero e pertanto non rispecchiano l’obiettivo del legislatore europeo, quello cioè di eliminare autovetture con motore a combustione.

Pertanto, a partire dal 2035, non vedremo più circolare nemmeno macchine ibride che non rispettino la cosiddetta etichetta ambientale. Quali saranno dunque le auto che potranno continuare a circolare dal 2035?

Anche su questo punto la legge è chiara: tutte quelle che non hanno motore a combustione, salvo delle eccezioni. Per esempio, le casi produttrici di auto di lusso come Ferrari e Lamborghini, potranno godere di una proroga e quindi iniziare a produrre auto eco-sostenibili a partire dal 2036 ma con una specifica e cioè solo se il numero di autovetture vendute è compreso in un range di vendita piuttosto limitato, che va dai 1000 ai 10.000 pezzi.