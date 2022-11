Trono over, scelta e petali in studio: sono usciti insieme da UeD

Al trono over di Uomini e Donne, una nota dama è uscita dal programma assieme al cavaliere che l’ha corteggiata: i petali hanno invaso lo studio.



Dal lunedì al venerdì, i telespettatori seguono con molto successo le vicende amorose dei protagonisti della trasmissione Uomini e Donne, che ha come obiettivo quello di far trovare l’anima gemella a chiunque ne abbia voglia.

Inizialmente, il programma era incentrato su una coppia di fidanzati o coniugi, che discutevano con il pubblico in studio dei loro problemi trovando una soluzione ascoltando parerei esterni dal loro nucleo famigliare.

Trono Over: ecco la dama che ha deciso di lasciare il programma

Soltanto a partire dai primi anni 2000, la trasmissione si concentrò sulla ricerca dell’amore, quando un uomo di mezza età, Roberto Maltoni, venne nel programma mettendo a disposizione un anello molto costoso per colei che sarebbe diventata la sua compagna.

All’appello si presentarono molte donne, tra cui Tina Cipollari, che saltò subito all’occhio del primo tronista di Uomini e Donne, così come ai suoi telespettatori per i suoi modi di fare snob, a tal punto che inizialmente era conosciuta col nome di Tina La Vamp.

La donna però, nonostante abbia avuto l’interesse di Maltoni, non fu scelta e subito dopo divenne prima tronista del programma e successivamente opinionista dove al momento ricopre questo ruolo assieme a Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Dopo che il programma si è concentrato per oltre un decennio sul trono classico, rivolto ai giovani, da più di 10 anni cerca di far trovare l’amore anche a coloro che hanno superato i 35 anni.

Così nasce il trono over, dove protagonista indiscussa è stata Gemma Galgani, ancora presente nel programma, che ha fatto sempre parlare di sé per via delle sue disavventure amorose.

Nella puntata del 16 novembre, la donna, come dalle anticipazioni riportate da molte fonti, sarà commossa per via della scelta di una sua carissima amica che finalmente deciderà di lasciare il programma per cominciare una nuova storia d’amore.

La scelta della dama: esce dal programma con lui

La dama che ha deciso di fare questo passo altro non è che Ida Platano, che da qualche anno è presente all’interno del programma, diventando una delle protagoniste preferite dal pubblico.

La donna, aveva già trovato l’amore qualche anno fa nel programma, instaurando una storia con Riccardo Guarnieri, ma dopo un tira e molla e una partecipazione a Temptation Island, i due hanno definitivamente chiuso.

Nonostante, anche Riccardo sia stato presente nel programma, Ida ha deciso di metterci una pietra sopra e di non dargli più una seconda possibilità, data anche la sua frequentazione con Roberta Di Padua.

Ed è proprio davanti al suo ex e alla sua nuova possibile fiamma, che Ida ha deciso di lasciare il programma ringraziando Maria per poter cominciare una storia con Alessandro Vicinanza.

I due, erano stati beccati da un fan in aeroporto e l’influencer Deianira Marzano aveva pubblicato la loro foto, facendo intendere che i due si frequentavano. Subito dopo è arrivata la conferma.

Di conseguenza, i due che si sono conosciuti durante queste settimane di questa nuova edizione di Uomini e Donne, hanno deciso di coronare il loro sogno e di scoprire se la vita assieme avrà un lieto fine oppure no.