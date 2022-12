Trono over di UeD, dopo pochi mesi proprio loro si dicono addio: “È finita”

Trono over Uomini e Donne: dopo nove mesi di relazione d’amore una celebre coppia del noto Programma di dating si è lasciata.

Dopo nove mesi, la storia tra due protagonisti del trono over Uomini e Donne è finita. Lo scorso maggio i due tronisti si legarono sentimentalmente e si iniziarono a frequentare, ma adesso hanno deciso di dirsi addio. L’ex Dama di Uomini e Donne ha annunciato ai suoi fan sui Social che il suo partner le ha chiesto un momento di riflessione, che si è trasformato in una rottura definitiva della frequentazione.

Secondo l’ex Dama di UeD sarebbe stato proprio lui ad allontanarla definitivamente. La stessa donna ha annunciato in modo del tutto trasparente che la storia con l’ex tronista è giunta al capolinea per volontà di lui. L’annuncio è stato pubblicato con una Storia su Instagram nell’attesa della ripresa del programma Uomini e Donna dal 9 gennaio 2023.

UeD: è scoppiata una coppia del Trono over

In attesa che il programma condotta da Maria de Filippi riprenda su Canale 5, due protagonisti conosciutisi nel parterre del famoso programma si sarebbero definitivamente lasciati. L’annuncio è stato dato dall’ex Dama sui Social. La celebre coppia è scoppiata e la decisione sarebbe stata presa da lui, ha rivelato la donna. Ma chi sono i due tronisti che si sono lasciati? Scopriamolo.

Uomini e Donne: ecco chi sono i due tronisti che si sono detti addio

È giunta la notizia sui Social che la coppia di tronista formata da Diego Tavani e Aneta Buchtova su sarebbero detti definitivamente addio dopo nove mesi di frequentazione e di relazione. I due si sono conosciuti nel famoso programma di dating show condotto da Maria de Filippi su Canale 5. Lui si è fatto conoscere per aver corteggiato per tanto tempo Ida Platano, ma successivamente ha voluto approfondire la conoscenza con Aneta.

Lo scorso maggio 2022 i due tronisti hanno ufficializzato la relazioni agli occhi di tutti quanti, compresi i fan sui social. Tuttavia, l’ex dama di UeD e Tavani non sono riusciti a mantenere salda la relazione amorosa. Sulla fine della lovestory, l’ex Dama avrebbe rivelato che la rottura definitivamente è imputabile allo stesso Cavaliere, in particolare alla sua immaturità. La stessa Aneta avrebbe attaccato Tavani per il semplice fatto che lui avrebbe utilizzato l’escamotage di prendersi una pausa di riflessione proprio per lasciarla e chiudere la relazione d’amore.

UeD: le parole dell’ex Dama Aneta

La stessa Aneta ha annunciato a tutti i fan dei social la fine della lovestory con Diego Tavani:

“[…] mi sento di dirvi che la storia con Diego è giunta al termine”.

La stessa ex Dama di UeD avrebbe rivelato che ciò che lui dichiarava essere una semplice pausa di riflessione alla fine si è rivelato il suo modo per troncare definitivamente la relazione. È stato un modo immaturo per chiudere la lovestory. Aneta rimprovera Diego di non aver scelto il confronto per dirsi addio.