Il caso Toney: segna contro il Tottenham ma rischia una lunga squalifica

Ivan Toney è uno dei protagonisti del Brentford ed anche oggi il calciatore inglese ha trovato la via del gol nell’anticipo contro il Tottenham.

Quella di oggi però potrebbe essere una delle sue ultime partite ufficiali in Premier League, su di lui infatti pesano delle pesanti accuse legate al calcio scommesse ed entro il 4 gennaio dovrà rispondere alla FA.



Il suo gol di oggi sembrava aver messo la partita in cassaforte per il Brentford, invece il Tottenham di Conte ha compiuto l’ennesima rimonta della stagione fissando il risultato sul 2-2.

Ivan Toney però non può dormire sonni tranquilli ed entro il 4 gennaio dovrà rispondere alle accuse sul calcio scommesse.

Il calciatore del Brentford infatti è accusato di aver su 262 partite tra il 2017 ed il 2019 rischiando una squalifica che va dai due ai sei mesi.

