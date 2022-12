Sapete quanto guadagnano Benedetta Rossi e Marco? Svelate le probabili cifre

Quanto guadagnano i simpatici coniugi Benedetta Rossi e Marco? La cifra a fine mese è stata svelata a tutti quanti.

Benedetta Rossi è famosissima e insieme a suo marito Marco Gentili rappresentano due delle coppie più amate. La foodblogger incanta tutti con le sue ricette della tradizioni, semplici e genuine con una spiegazione che tutti possono apprendere soprattutto chi non è bravissimo tra i fornelli.

Non solo social, infatti Benedetta collabora con il canale Food, scrive libri e partecipa a moltissimi format che vengono poi riprodotti anche in chiaro. I due sono di certo una coppia innamorata, complici l’uno dell’altro non solo a livello personale ma anche professionale. È grazie a Marco Gentili se Benedetta ha iniziato questo nuovo mestiere, ripresa dopo ripresa sino a quando non è diventata la Regina del fornelli sul web e ora anche in televisione.

A tutto questo si aggiunge l’agriturismo di loro proprietà e ovviamente le società di gestione per i contenuti che offrono ai loro spettatori. Ma quanto guadagnano a fine mese? Proviamo a dare una risposta alla domanda.

Benedetta e Marco: dal matrimonio al business

Benedetta Rossi è rassicurante, professionale e insegna come preparare degli ottimi piatti con grande semplicità. Marco Gentili è suo marito oltre che socio di tutte le attività che abbiamo elencato sopra.

Le rubriche sul web e in tv sono di grande successo e il pubblico l’ha consacrata come la Regina indiscussa dei fornelli. Benedetta è in grado di mantenere tutti gli impegni professionali all’attivo, che sia con l’agriturismo o le società sino ai contenuti su Web e TV. Un contatto diretto continuo con i suoi fan che si aggiungono di numero giorno dopo giorno.

Nonostante la notorietà, la Rossi è rimasta la persona semplice di una volta e per lei i “fan” non sono altro che amici con la quale condividere ricette e momenti in cucina. Le piace vivere bene, fare del bene ed entrare nel cuore della gente senza mai forzare la serratura. Parola d’ordine? Semplicità.

Marco è sempre presente, un marito e un amico oltre che un socio con la quale condivide tutto giorno dopo giorno.

Quanto guadagnano Benedetta Rossi e Marco Gentili?

Tanti si sono posti una domanda, ovvero quanto guadagnano in toto Benedetta e Marco? Secondo le varie fonti, solo per i contenuti che vengono postati su YouTube c’è un guadagno di 75mila euro all’anno.

A questi si aggiungono tutti i compensi che derivano dalla vendita dei libri, i contenuti televisivi e le pubblicità di cui sono sponsor/brand ambassador. Si aggiunge inoltre l’attività legata all’agriturismo in attivo sino a qualche tempo fa, facendo anche attenzione a tutto ciò che gira intorno alle loro società.

Insomma, non è possibile quantificare esattamente il guadagno mensile della coppia ma sicuramente è una cifra buona considerando i 75mila euro annui di base presunti. Una coppia che lavora tanto tutto l’anno e guadagna di rimando, secondo tutte le attività intraprese e il grande successo ottenuto.