La vittima è Vanessa Ballan, 27 anni, mamma di un bambino di 4. A lanciare l’allarme sono stati il marito e un vicino di casa, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Al momento del delitto, il marito era in casa con la vittima ed è riuscito a fornire agli inquirenti elementi utili per identificare il presunto assassino.

Omicidio a Treviso: 27enne uccisa in casa

Una giovane mamma di 27 anni è stata uccisa questa mattina nella sua abitazione a Spineda, piccola frazione nel comune di Riese Pio X (Treviso). La vittima è Vanessa Ballan, madre di un bambino di 4 anni. Stando a quanto riferisce La Repubblica, l’allarme è stato lanciato dal marito e da un vicino di casa della vittima, che hanno allertato i carabinieri e il 118. I sanitari giunti sul luogo della tragedia non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alla 27enne.

La vittima è stata colpita con diverse coltellate, mentre il presunto assassino si è dato alla fuga. Si tratterebbe di un suo conoscente, a cui la 27enne avrebbe aperto la porta di casa. Il marito della giovane era in casa al momento dell’omicidio ed è ora in caserma per essere ascoltato e fornire elementi utili all’identificazione del presunto killer. Non è chiaro se il figlio fosse in casa. I due erano sposati da 11 anni e da qualche tempo si erano trasferiti a Riese da Castelfranco Veneto, di cui erano entrambi originari.

L’assassino in fuga

Il presunto assassino, che la coppia conosceva, sarebbe un uomo che risiede ad Altivole, un comune vicino a Riese Pio X. L’uomo, attualmente ricercato, si sarebbe allontanato a piedi, dopo aver colpito a morte la vittima.