500 euro alle famiglie, chi godrà di questo bonus: ecco i requisiti

Un nuovo interessante bonus con 500 euro alle famiglie, che risponderanno a questi requisiti. Chi sono i fortunati?

In un momento così delicato per le famiglie, non solo il Governo ma anche la pubblica amministrazione decide di mettere sul tavolo un bonus da 500 euro per le famiglie. Un aiuto prezioso e concreto in questo fine anno che non prospetta nulla di buono per il prossimo. Il 2022 è stato un susseguirsi di rincari, bollette con cifre mai viste prima e una rincorsa a tutti gli aiuti messi a disposizione. Non è tutto, infatti ci sono delle aziende che hanno deciso di premiare i dipendenti, aiutando in maniera concreta con dei soldi e non con il classico panettone di Natale. Chi sono le famiglie che potranno beneficiare del bonus 500 euro?

Famiglie in difficioltà: un 2022 da dimenticare

Il 2022 verrà ricordato come l’ennesimo anno da dimenticare, non solo per tutte le varie vicende ma anche per l’inflazione che è arrivata ad una percentuale altissima. Questo ha portato alla perdita del potere di acquisto delle famiglie, con disagi e difficoltà nel pagamento di utente e spesa di tutti i giorni.

Le famiglie sono state, di conseguenza, penalizzate e si sono ritrovate all’angolo solo dopo essere uscite da due anni di pandemia da Covid 19. Il timore di ricevere delle bollette altissime ha portato a trovare soluzioni di vario genere o chiedere aiuto alle Istituzioni, oltre che alle amministrazioni locali.

Bonus 500 euro erogato per queste famiglie

Come accennato, Amministrazione Pubblica e Governo hanno attuato una serie di strumenti e aiuti che potessero essere concretamente a favore delle varie famiglie. Purtroppo, così come le famiglie sono in difficoltà l’effetto domino è conseguente alle aziende che si trovano in crisi. Le piccole attività hanno dovuto sopportare la pandemia e le varie chiusure, per poi ritrovarsi nuovamente in crisi dopo lo scontro attuato tra Russia e Ucraina.

Sostenere le famiglie e le piccole attività è molto importante per questo motivo i Comuni si sono rimboccati le maniche, così da poter dare un bonus a tutti coloro che ne hanno bisognao . In questo caso i 500 euro di bonus sono per le attività artigianali e pubblici esercizi, in aiuto alle famiglie che sono in difficoltà con la loro attività professionale.

È il Comune di Avezzano ad aver mandato avanti questa iniziativa a favore delle famiglie che hanno una attività. Le imprese che hanno diritto possono richiedere questo bonus da 500 euro direttamente via posta elettronica certificata, allegando documentazione e modulo della domanda.

Un premio da 500 euro come bonus è anche previsto da una azienda, che ha deciso di premiare i suoi dipendenti per l’ottimo lavoro svolto durante un anno così difficile. Un caso tra questi è l’azienda veneta San Benedetto: a fine anno i dipendenti avranno 500 euro di bonus in busta paga per pagare le bollette, acquistare beni di prima necessità oppure fare i pieno all’auto per raggiungere la sede di lavoro.