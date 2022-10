Tredicesima più alta per i nati in questi anni, ma solo per questa categoria

Tredicesima mensilità più alta: ecco il ricco “tesoretto” per i nati in questi anni. Ecco a chi spetta la doppia gratifica più sostanziosa.

Buone notizie in arrivo per determinate categorie di lavoratori e di pensionati. Per il mese di dicembre 2022 si parla di una tredicesima più alta per tutti coloro che sono nati in questi anni. Chi sono i beneficiari degli aumenti della tredicesima mensilità? Molti italiani non vedono l’ora che sia il mese di dicembre, non solo per festeggiare il Natale, ma anche per incassare la tanto attesa tredicesima mensilità, che sarà di importo più elevato per coloro che sono nati in certi anni.

Non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i pensionati hanno diritto a percepire la tredicesima mensilità. La gratifica natalizia è una somma di denaro aggiuntiva rispetto all’assegno previdenziale. solitamente, il doppio stipendio è pari a circa il doppio dell’importo mensile. Ma quest’anno per una determinata platea di pensionati, la tredicesima o la gratifica natalizia sarà ancora più sostanziosa. Chi sono i beneficiari di questa misura? Scopriamolo.

Tredicesima mensilità per i pensionati: chi sono i beneficiari?

La gratifica natalizia o tredicesima mensilità spetta a tutti i titolari dell’assegno previdenziale INPS o di ogni altro ente previdenziale. Hanno diritto alla tredicesima mensilità tutti coloro che sono titolari di una pensione ai superstiti, di una pensione di vecchiaia, della pensione di reversibilità, dell’assegno previdenziale anticipato e anche coloro che sono beneficiari delle prestazioni assistenziali.

La tredicesima mensilità viene pagata o in contanti oppure sul conto corrente o sulla carta prepagata con IBAN. Per conoscere l’importo della tredicesima è necessario moltiplicare la pensione mensile per i mesi in cui è stata percepita. Una volta calcolato si divide per il numero dei mesi in un anno (12) per conoscere l’importo della tredicesima mensilità.

Nel caso in cui si vada in pensione a metà anno o a fine anno non bisogna assolutamente preoccuparsi del fatto che si perda la tredicesima sulla pensione. Nel periodo in cui si lavora si matura il diritto a percepire il rateo della tredicesima mensilità.

Tredicesima mensilità più alta per i nati in questi anni: ecco a chi spetta

Per tutti coloro che sono nati nel 1956 spetta il diritto di percepire l’APE Sociale, una misura previdenziale che permette ai lavoratori di percepire un assegno di accompagnamento verso l’assegno previdenziale di vecchiaia. L’APE Social consente di uscire dal mercato occupazionale già a 63 anni con trent’anni di contributi versati.

Possiamo considerare l’APE Sociale come ad un assegno “ponte” che accompagna il lavoratore verso l’assegno previdenziale. Questa misura spetta anche a tutti coloro che beneficiano dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Tredicesima mensilità più ricca per i nati nel 1956: quanto spetta?

Coloro che sono nati nel 1956 e che percepiscono l’APE fino al compimento dei 67 anni di età devono presentare la domanda di pensione di vecchiaia. Chi presenta l’istanza il mese del compleanno, dal mese successivo si riceve l’assegno di vecchiaia.

Chi percepisce un assegno previdenziale di importo maggiore ai 1.500 euro avrà diritto ad una tredicesima mensilità più elevata e sostanziosa.