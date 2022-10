Netflix arriva a soli €5,49 al mese con il nuovo piano base con pubblicità

By

Netflix annuncia il piano più economico di sempre: soltanto €5,49 al mese. Ecco quando potrete sottoscrivere il piano base con pubblicità.

Netflix ha appena annunciato un nuovo piano che rivoluzionerà ogni cosa: stiamo parlando di un abbonamento molto economico. Questo piano però conterrà delle pubblicità. Ecco quando si potrà sottoscrivere e di cosa si tratta.

Netflix annuncia il nuovo piano base con pubblicità: di cosa si tratta

Il colosso dello streaming rischiava di perdere non pochi abbonamenti con i nuovi controlli inseriti per limitare il fenomeno degli account condivisi. Se dividendo l’abbonamento tra amici e parenti era molto economico, non tutte le famiglie possono permettersi di pagare l’abbonamento nella sua interezza.

Solo sei mesi fa aveva annunciato per la prima volta la possibilità di un abbonamento con un costo ridotto, coprendo la diminuzione di prezzo con l’inserimento di alcuni spot pubblicitari ad hoc.

Arriva così l’ultima trovata della società leader nella distribuzione di film: un piano molto economico, alla portata di tutti. Questo piano costerà soltanto €5.49, al fronte dei €7.99 del piano base.

A quanto è stato annunciato da Netflix, la media delle pubblicità sarà di circa 4-5 minuti di spot per ogni ora di film e serie tv. Verrà inserita una pubblicità prima che inizi la riproduzione del contenuto, oltre che ad un paio di pubblicità all’interno di esso.

La qualità della riproduzione sarà 720p/HD, come anche nel piano base, e sarà possibile riprodurre Netflix su un solo schermo alla volta. Alcuni programmi e film non saranno disponibili inizialmente, ma probabilmente verranno inseriti in un secondo momento.

Inoltre a differenza del piano base non sarà possibile scaricare i contenuti per la riproduzione offline.

Quando sarà possibile sottoscrivere il piano

Da quanto è emerso dall’annuncio di Netflix, questo piano sarà sottoscrivibile a partire dal 3 novembre 2022 alle ore 17. Il piano è disponibile, oltre che in Italia, in altri 11 paesi, ma si sta già pensando di estenderlo anche in altre nazioni.

Per sottoscrivere il piano basterà andare su Netflix.com e registrarsi con l’e-mail, il genere e la data di nascita. Poi sarà facile sottoscrivere il piano a soli €5.49, il piano Netflix più economico di sempre.

Le pubblicità saranno studiate dagli inserzionisti per raggiungere il target adatto in base al tipo di contenuto in streaming selezionato