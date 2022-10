Regina Elisabetta, i gioielli li ha ereditati tutti lei: l’unica che può indossarli

By

La morte della regina Elisabetta II ha creato trambusto e scompiglio all’interno della famiglia reale. Oltre all’elaborazione del dolore, infatti, i Windsor hanno dovuto affrontare tutto ciò che comporta un evento del degenere: dalla modifica della gerarchia fino al rispetto del testamento della sovrana. Ecco, a tal proposito, chi ha ereditato gran parte dei gioielli di Elisabetta.

Lo scorso 8 settembre verrà per sempre ricordato come un giorno molto triste. Questa data, infatti, corrisponde alla morte della regina Elisabetta II. La sovrana ci ha lasciato a 96 anni di età, di cui settanta trascorsi sul trono. Il suo regno è uno tra i più longevi della storia e, senza dubbio, verrà ricordato per sempre.

Elisabetta rimarrà impressa non solo nel cuore degli inglesi, ma in quello di tutti i popoli del mondo, ma ora è tempo di dare spazio a una nuova era. Dopo la sua morte, infatti, secondo la gerarchia, ad assumere il titolo di sovrano è stato il suo primogenito, Carlo, con la moglie Camilla, in qualità di regina consorte, al suo fianco.

Chi è invece la reale che, da adesso in poi, avrà il privilegio di indossare i gioielli della regina Elisabetta? Ecco l’identità di colei che li ha ereditati.

L’erede dei gioielli della regina Elisabetta

Come precedentemente accennato, con la morte della regina Elisabetta II, la gerarchia della monarchia britannica ha subito molti cambiamenti. Re Carlo, ora, è il nuovo sovrano, ma il primogenito di Elisabetta non è l’unico reale ad aver acquisito un nuovo titolo.

William, infatti, è ora principe del Galles, e Kate Middleton, sua moglie, è la nuova principessa del Galles. Fin dai tempi del fidanzamento, Kate è sempre stata ben vista dalla famiglia reale e dalla regina. Ed è proprio lei, infatti, l’erede dei gioielli della sovrana.

Tra i preziosi appartenuti alla regina che la moglie di William ha l’onore di indossare, non è possibile non citare gli iconici orecchini di perle e le meravigliose spille, una delle quali è stata sfoggiata da Kate in una delle sue prime apparizioni pubbliche in qualità di principessa.

Oltre a un legame affettivo, Kate Middleton ed Elisabetta erano legate da un destino quasi comune. L’attuale principessa del Galles, infatti, un giorno sarà la regina consorte, e regnerà il paese con la consapevolezza di avere sempre con lei un pezzo di una delle sovrane più importanti della storia dell’Inghilterra.

Un ruolo importante

Intelligente, elegante e di classe, Kate Middleton è riuscita, negli anni, a dimostrare sempre di più quanto fosse adatta a essere un membro attivo della famiglia reale. Kate, infatti, è stata una perfetta duchessa di Cambridge, e non esistono perplessità nel constatare che sarà anche un’eccellente principessa del Galles.

Il ruolo che la Middleton ricopre attualmente è di grande importanza, non solo perché, un giorno, siederà sul trono d’Inghilterra, ma anche perché, prima di lei, è stata l’intramontabile Lady Diana, mamma di suo marito William, a possedere tale titolo. Il paragone, dunque, sarà inevitabile, ma in fondo sappiamo tutti che Kate Middleton non ci deluderà.