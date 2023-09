Tre arresti in Lombardia, pestarono un dirigente della Salcef

Questa mattina è scattato l’arresto di tre individui che sono ritenuti responsabili di aver pestato brutalmente un dirigente della Salcef con una mazza da baseball a maggio scorso. Il dirigente era stato colto di sorpresa mentre usciva da un cantiere a Montebello Vicentino e aggredito da tre individui. A causa dell’aggressione ha riportato lesioni e fratture gravi in tutto il corpo.

Arrestati tre uomini ritenuti responsabili del pestaggio ai danni di un dirigente della Salcef

Questa mattina, 22 settembre 2023, i Carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza hanno arrestato tre uomini che sono ritenuti i responsabili di un pestaggio nei confronti di un dirigente della Salcef.

La Salcef è un’azienda molto impegnata nella progettazione dei cantieri della Tav che si trovano in Veneto.

Il dirigente della Salcef è un uomo romano di 66 anni che è stato aggredito e picchiato con una mazza da baseball mentre si trovava all’esterno di un cantiere Tav che si trova a Montebello Vicentino. L’indagine è andata avanti per mesi.

A causa del pestaggio riportò delle ferite gravissime. Sta mattina i Carabinieri che hanno svolto le indagini hanno proceduto ad eseguire tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di tre individui.

Si tratta di tre uomini, uno di 45 anni, l’altro di 46 e l’ultimo di 52 che sono residenti tra le provincie di Milano e di Monza Brianza, tutti con precedenti penali.

Da quanto riscontrato dagli investigatori uno degli arrestati, nel periodo del pestaggio, era sottoposto all’affidamento in prova dei servizi sociali e proprio per questo non avrebbe potuto lasciare la Regione Lombardia.

Le indagini sebbene abbiano portato a questi tre arresti non sono concluse e continuano in collaborazione con la Procura di Vicenza, rimane infatti da capire i motivi che hanno spinto i tre individui ad aggredire il dirigente romano.

La ricostruzione dei fatti

Da quanto emerso fino ad ora l’aggressione è avvenuta lo scorso maggio 2023 e i tre uomini hanno aspettato il dirigente romano per ore fuori dal cantiere di Montebello Vicentino.

I tre si trovavano su un suv che era stato posizionato in modo da poter bloccare l’auto del dirigente. Non appena il dirigente è stato visto i tre sono scesi dal loro veicolo e lo hanno picchiato con una mazza da baseball.

Solamente quando sono intervenuti alcuni operai presenti nel cantiere il pestaggio è stato fermato. Tutto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. Grazie alle telecamere gli investigatori hanno potuto ricavare gli elementi necessari a indentificare gli aggressori.

Il dirigente a causa del pestaggio ha riportato importanti traumi e fratture per tutto il corpo. Per i tre questa mattina è scattato l’arresto ora gli investigatori dovranno capire cosa li ha spinti verso questa aggressione.