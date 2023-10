Travolto da due auto pirata, 25enne morto ad Avellino: è caccia agli automobilisti in fuga

La tragedia questa mattina all’alba a Rotondi, provincia di Avellino. La vittima è un 25enne originario del Burkina Faso, che si stava recando al lavoro in bicicletta, quando è stato investito.

A ucciderlo sarebbe stata la seconda auto, il cui conducente – come quello della prima vettura – è fuggito via, senza prestare soccorso. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare i due pirati della strada che rischiano l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Venticinquenne travolto e ucciso da due auto ad Avellino

Travolto da un’auto, poi mentre sta per rialzarsi, falciato da una seconda vettura. È il drammatico destino di un 25enne straniero, originario del Burkina Faso, che questa mattina è morto a Rotondi, in provincia di Avellino. La vittima, ospite del centro di accoglienza di Capizze, si stava recando al lavoro in sella alla sua bici, quando un’auto lo ha investito. Il giovane sarebbe riuscito a rimettersi in piedi – come riferito da alcuni testimoni – quando una seconda vettura lo ha travolto nuovamente, questa volta senza lasciargli scampo. I due conducenti si sono dati entrambi alla fuga, e sono tuttora ricercati. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

