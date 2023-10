La Cassazione ha accolto in parte il ricorso di Amanda Knox contro la condanna a tre anni di reclusione per calunnia a Patrick Lumumba nell’ambito dell’inchiesta per l’omicidio di Meredith Kercher.

Disposto un nuovo processo a Firenze.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Amanda Knox condannata a tre anni di reclusione per aver calunniato Patrick Lumumba nell’ambito dell’inchiesta per l’omicidio di Meredith Kercher. I giudici hanno quindi disposto un nuovo processo, che si aprirà a Firenze.

La condanna per Amanda Knox era arrivata con l’assoluzione per l’omicidio di Meredith Kercher. La decisione però è stata impugnata dai difensori dell’ ex studentessa americana, sulla base di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, che aveva riconosciuto la violazione del diritto di difesa di Amanda Knox.