Caduta di stile per Fabio Caressa a Sky Calcio Club. La lite con Bucciantini diventa virale sui social: “Sono io che faccio intervenire te qua dentro”.

Un siparietto televisivo, l’ennesimo per Fabio Caressa tra le “sue mura”, stavolta contro Marco Bucciantini durante la trasmissione Sky Calcio Club. I fan sui social contro il conduttore Sky: “Di cattivo gusto, fuoriluogo”.

Caressa contro Bucciantini: “Sono io che ti lascio intervenire qua dentro”

Non è nuovo in quanto a sfuriate nei confronti di colleghi o di siparietti imbarazzanti Fabio Caressa, che ieri è arrivato al diverbio con uno dei suoi ospiti in studio durante la trasmissione Sky Calcio Club, in onda la domenica sera sui canali sportivi della Paytv. Durante la trasmissione, con i soliti Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, si stava discutendo del posticipo della sfida serale di Serie A tra Milan e Atalanta, vinta dai rossoneri per 2-0.

Ma durante l’analisi del match una teoria, quella di Marco Bucciantini, ha scatenato l’ira di Caressa, arrivato al dissidio con il collega in diretta. Tutto è iniziato con l’affermazione di Bucciantini sul possesso palla: “Chi vince, le prime e le seconde in campionato, ha sempre la palla tra i piedi“. Questa affermazione non è piaciuta a Caressa, sostenitore invece che il possesso palla sia una statistica inutile.

Niente di trascendentale dunque, almeno sull‘argomento di discussione. Ma a far discutere sono stati i modi in cui il giornalista è entrato a gamba tesa nel discorso di Bucciantini, finendo in “bellezza” per usare un eufemismo, con quella che tanti utenti sul web hanno condannato come una clamorosa caduta di stile.

Fabio Caressa, critiche sui social: “Fuori luogo e di cattivo gusto”

All’accesa discussione tra i due, tra un incredulo Bucciantini al quale Caressa non ha mai dato di concludere la sua opinione – eppure è un suo opinionista – e un Di Canio che ha provato per un attimo a fare da pacere come un genitore con il classico: “Avete ragione tutti e due” ha fatto seguito la precisazione del commentatore, che tanti non hanno digerito.

Bucciantini infatti, dopo aver passato la parola a Di Canio, torna sui suoi passi e afferma: “L’ho lasciato intervenire, adesso fatemi finire” riferendosi a Caressa. Ma in qualità di padrone di casa e conduttore della trasmissione, Caressa ci ha tenuto a sottolineare che “Sono io che ti lascio intervenire qua dentro, abbi pazienza“.

Sui social tantissimi utenti hanno preso le parti di Bucciantini, dipingendo l’uscita del conduttore come fuori luogo e di cattivo gusto. “Caressa non sa quello che dice, Bucciantini sì” scrive un utente nel riportare il video di quanto successo su Twitter. Più duro un altro fan su YouTube: “Orribile Caressa in questa occasione. tra l’altro Bucciantini è una cosa rara da trovare. La precisazione di Caressa è stata fuori luogo è di cattivo gusto Una caduta di stile vergognosa”.

Il conduttore di Sky è già stato virale sul web, ben prima dei suoi tentativi di reinventarsi YouTuber. Famosa la litigata con Stefano De Grandis, altro pioniere di Sky Calcio nei primi anni duemila, dove il giornalista lasciò addirittura lo studio al seguito di un commento di troppo del collega. Per non parlare di gaffe, editoriali più o meno discutibili, e commenti tecnici che sui social hanno da tempo fatto le fortune di pagine umoristiche.

Insomma, mezzi di comunicazione nuovi, per l’istrionico giornalista, ma vecchie abitudini. Oltre il possesso palla infatti, il suo intervento contro tale statistica – vista la strampalata teoria sul possesso durante passaggio – è parsa una presa di posizione dogmatica e fine a se stessa, più che una reale tesi in contrapposizione a quella del collega.