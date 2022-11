By

Beatrice Ubaldi è il nome della donna investita lunedì pomeriggio a Tortolì mentre portava a spasso il cane.

Una Fiat Panda l’ha investita a forte velocità in viale Pirastu, uccidendo l’animale sul colpo e anche la 51enne dopo ore di agonia in ospedale.

Incidente a Tortolì: muore Beatrice Ubaldi

Beatrice Ubaldi era molto conosciuta nella zona di Tortolì, in provincia di Nuoro. Lunedì sera stava portando a passeggio il cane in via Pirastu, quando una vettura lanciata a forte velocità l’ha investita insieme al suo animale.

La Panda che l’ha travolta viaggiava in direzione della Statale 198 e la 51enne, molto conosciuta in zona poiché da anni insegnava filosofia e scienze umane negli istituti della zona, non ce l’ha fatto.

I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto dell’incidente la le ferite riportate erano troppo gravi.

La Polizia Stradale ha verificato quanto accaduto e ha provveduto a delimitare la zona per metterla in sicurezza, questo ovviamente ha avuto ripercussioni negative sul traffico, infatti ci sono stati diversi chilometri di coda perché il tratto è stato parzialmente chiuso.

Tutto il paese sardo si stringe al dolore dei suoi familiari e amici.

La dinamica e le indagini

Erano passate da poco le 17 di lunedì 14 novembre quando Beatrice, insegnante che lavorava perlopiù all’istituto Leonardo Da Vinci di Lanusei ma anche in altre scuole a Tortolì, ha deciso di uscire con il suo cane.

Originaria di Urbino, da tempo la 51enne era residente nella piccola frazione di Nuoro dove tutti la conoscevano.

A un certo punto una Panda l’ha travolta i pieno sbalzandola a diversi metri di distanza. Il suo animale è morto sul colpo schiacciato dalla ruota anteriore dell’utilitaria.

Lo schianto sarà fatale anche a lei, infatti la donna è morta in ospedale, dove è stata trasportata d’urgenza dai soccorritori del 118 che subito si sono precipitati sul luogo.

Sul posto anche gli agenti di Carabinieri e Polizia Stradale che ora si occuperanno di ricostruire l’esatta dinamica interrogando i testimoni e analizzando eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza di zona che possano aver ripreso dettagli utili alle indagini.

L’autista della vettura è stato fermato dagli inquirenti e ascoltato presso il commissariato di Tortolì. Su di lui pende la grave accusa di omicidio stradale e secondo i primi dettagli emersi, avrebbe cercato di frenare quando ha visto Beatrice con il suo cane ma non è riuscito a schivarli perché correva troppo.

Ora verrà sottoposto agli esami di rito per verificare il tasso di alcol e droga nel suo sangue al momento dello schianto.