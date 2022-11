“Sono innamorato…”, Tomaso Trussardi: lo scatto che ha fatto intenerire tutti

Tomaso Trussardi dichiara il suo amore pubblicamente con una foto pubblicata sui social che ha fatto intenerire i suoi followers.



Arriva la dedica pubblica proprio su Instagram. Tomaso Trussardi sorprende tutti così. Che dolcezza!

Tomaso Trussardi innamorato

Tomaso Trussardi ha sempre cercato di rimanere lontano dal mondo dei gossip e dei pettegolezzi, di mantenere un profilo basso. Ma essere un imprenditore di moda, tra i più importanti al mondo, nonché ex marito di una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico italiano, Michelle Hunziker, ti conferisce per forza una notorietà di cui non si può fare a meno.

Eppure, il rampollo della famosa maison di moda ha sempre tentato di parlare il più poco possibile di sé stesso e della sua vita privata. Ma per la prima volta, dopo anni, è proprio lui a fare un passo avanti verso i mass media e a ufficializzare finalmente i suoi sentimenti.

Avete visto lo scatto pubblicato da lui su Instagram? Arriva la confessione d’amore inaspettata che scioglie il cuore di tutti. Tomaso Trussardi è sempre stato timido e riservato, più volte si è scontrato anche con la dura realtà delle chiacchiere e delle fake news.

Per quanto abbia tentato di smentire bufale e false notizie, tante volte si è ritrovato travolto ugualmente e a sue spese, dal gossip. Questa volta però nessuna fake news. La dichiarazione d’amore arriva proprio da parte sua.

La foto e la dichiarazione d’amore emozionano il web

Tomaso Trussardi innamorato più che mai. L’imprenditore di moda lo confessa pubblicamente. I suoi sentimenti sono ormai alla mercé dei social. La dichiarazione d’amore più dolce e bella di sempre arriva non per Michelle Hunziker, come magari tutti ci aspettavamo, ma per lui, il suo bellissimo Odino.

Il levriero, che da anni condivide la vita con Tomaso, è entrato a far parte della famiglia Hunziker-Trussardi quando i due bellissimi erano ancora una coppia. Adorato anche dalle figlie di entrambi, Sole e Celeste, Odino è considerato a tutti gli effetti un componente della meravigliosa famiglia italo-svizzera.

Per lui le parole d’amore più belle:

“Sono innamorato”.

Sia Michelle che Tommaso hanno una grande passione per gli animali e per i cani particolarmente. La Hunziker, amante dei barboncini, ne ha posseduti e ne ha ancora diversi. Mentre Trussardi è innamorato della razza di Odino, il levriero.

Sapete che Odino ha anche un suo profilo Instagram? Seguito da ben 35.000 followers, il piccolo levriero ha un schiera di fan numerosissima, più di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.

Insomma, la dichiarazione d’amore di Tomaso arriva per il suo cagnolino e non per Michelle. I due a quanto pare però, piano piano, si stanno riavvicinando. In una recentissima intervista, l’imprenditore di moda ha dichiarato che il rapporto con Michelle è tranquillo e sereno e che i due stanno affrontando con la giusta maturità e la giusta serenità il loro ruolo da genitori.

Eppure, nessuna menzione ha fatto alla ritrovata serenità con la conduttrice svizzera. Solo qualche giorno fa, i due hanno condiviso insieme una vacanza breve sulle Dolomiti e lei, la bella biondina, è apparsa proprio con Odino in braccio, sul profilo Instagram di Trussardi che alla sua ex moglie ha dedicato una story.

Che cosa significa questo? I fan non hanno dubbi: Michelle e Tomaso non vogliono ancora ufficializzare il loro ritorno di fiamma ma quest’ultimo effettivamente dovrebbe esserci. Tutti sperano che i due ex coniugi possano fare un passo in avanti l’uno verso l’altra e ritornare ad essere nuovamente una coppia e una famiglia.

A gennaio 2022, quindi quasi un anno fa, Michelle e Tomaso avevano freddato tutti con l’annuncio della loro separazione. Lei iniziò immediatamente una storia con un altro, Giovanni Angiolini, lui invece ha tenuto il cuore sotto chiave. Oggi però sembra che siano pronti a ricostruire ciò che forse troppo frettolosamente è stato distrutto.