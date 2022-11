Djokovic giocherà agli Australian Open, ecco l’ufficialità

Buone notizie per Novak Djokovic, stando alle ultime indiscrezioni infatti il continente australiano annullerà il divieto di ingresso nel paese alle persone sprovviste di vaccinazione anti covid permettendo cosi al fuoriclasse di Belgrado di partecipare al primo major della stagione.



Proprio durante le NITTO ATP FINALS di Torino arriva la grande notizia per Novak Djokovic, il serbo dal prossimo anno potrà tornare a giocare gli Australian Open, torneo che lo ha visto assente nelle ultime due edizioni per la sua scelta di non vaccinarsi al Covid.

Nole dalla prossima stagione punterà a tornare ai vertici della classifica ATP con la consapevolezza di essere ancora tra i migliori del circuito nonostante l’esplosione di tanti giovani talenti.

L‘Australia annullerà il ban di tre anni che è seguito alla cancellazione del visto di Djokovic ormai tre anni fa quando per la prima volta il campione di Belgrado fu respinto proprio al suo ingresso a Melbourne.

Ora Nole potrà concentrarsi sulle Finals per poi riprendere gli allenamenti in vista del grande appuntamento con lo slam australiano a partire dal 16 gennaio.

JUST IN: Novak Djokovic has been cleared to play at the 2023 Australian Open, with his three-year ban from the country set to be overturned. #9News pic.twitter.com/mszOcYc02T — 9News Melbourne (@9NewsMelb) November 15, 2022

Djokovic parteciperà agli Australian Open nel 2023

Era stato lo stesso Djokovic qualche mese fa a mostrare grande ottimismo sulla sua probabile presenza al prossimo Australian Open, ora la notizia sembra ufficiale ed il campione serbo tornerò a giocare un torneo che in passato ha già vinto per ben 9 volte.

Martedì scorso il direttore del torneo aveva espresso il desiderio di rivedere Djokovic in campo a Melbourne rivelando come però la decisione definitiva spettasse allo stato australiano.

Il permesso è stato concesso in mattinata e Djokovic potrà tornare a giocare uno dei suoi tornei preferiti.

L’obiettivo del Djoker ora deve essere quello di raggiungere Nadal a quota 22 slam, attualmente il serbo è a -1 ma considerando la carta d’identità (Nadal ha un anno in più) e le condizioni fisiche (il maiorchino continua ad avere tanti problemi) il sorpasso sembra decisamente possibile.

Ora il serbo proverà a chiudere un 2022 fin qui abbastanza sfortunato per cercare di tornare ad essere il numero 1 del mondo anche nella classifica ATP, posto che ha perso in questa stagione dopo tanti anni di dominio.

L’Australia riabbraccia Djokovic, la stagione 2023 si preannuncia ancora più competitiva per Alcaraz e Nadal.