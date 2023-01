Trani: coppia trovata morta, ipotesi omicidio – suicidio

Ieri, 15 gennaio 2023, a Trani è stata ritrovata una coppia morta all’interno di una villa, lei accoltellata e lui impiccato, l’ipotesi al vaglio omicidio- suicidio.

L’uomo aveva 52 anni mentre la donna 44 anni, erano sposati e avevano una figlia adolescente, di 17 anni. La donna riportava numerose ferite di arma da taglio mentre l’uomo è stato ritrovato impiccato nel giardino della villa.

Coppia sposata trovata morta a Trani, provincia di Bari

Nella serata di ieri, 15 gennaio 2023, a Trani sono stati rivenuti due cadaveri all’interno di una villa. I due cadaveri appartenevano a Teresa di Tondo, una donna di 44 anni, e a suo marito Massimo Petrelli, un uomo di 52 anni.

La villa dove sono stati rinvenuti si trova nella periferia di Trani, in provincia di Bari, che si trova nella campagna cittadina, all’interno di una strada vicinale santa Lucia vicino all’incrocio con Via Duchessa D’Andria.

Secondo le poche notizie che si hanno a disposizione al momento a chiamare i soccorsi è stata una donna, probabilmente la figlia, che ha rinvenuto prima il cadavere Teresa di Tondo, riverso sul pavimento e con diverse ferite al torace.

Si parla di almeno quattro coltellate al torace. Dopo di che avrebbe trovato il corpo dell’uomo impiccato nel giardino. Da questi ritrovamenti poi è stato chiamato il 118.

La figlia non ancora maggiorenne ma di soli 17 anni, aveva tentato più volte nella giornata di mettersi in contatto con i genitori, senza però alcun risultato. Al suo rientro a casa avrebbe fatto la terribile scoperta.

Entrambi i coniugi erano lavoratori, la donna lavorava come educatrice per una cooperativa attiva nel settore sociale ed offriva diversi corsi dopo scuola per giovani studenti. L’uomo invece si occupava di lavorare per una ditta che lavora marmi, mentre in passato era stato un DJ e uno speaker radiofonico.

Ipotesi di suicidio – omicidio: tutto quello che sappiamo

L’ipotesi al vaglio al momento è di un omicidio – suicidio. Secondo le prime ricostruzioni e ipotesi lui avrebbe prima accoltellato la moglie in casa e poi si sarebbe tolto la vita impiccandosi nel giardino dell’abitazione.

Le forze dell’ordine intervenute sul luogo, carabinieri e scientifica, hanno effettuato i sopralluoghi necessari all’interno della villa e anche nella parte esterna per ricostruire la dinamica dei fatti e capire quanto sia successo.

Le forze dell’ordine hanno da subito iniziato la ricerca dell’arma con cui sarebbe stata accoltellata la donna, sena però alcun successo. Infatti l’arma del delitto non è stata ancora ritrovata. Al momento i carabinieri continuano ad indagare sulla vicenda, sono già partiti gli interrogatori a famigliari e amici della coppia.

Dalle prime ricostruzioni la giovane figlia adolescente della coppia al momento dei fatti non era presente all’interno dell’abitazione, la 17enne infatti dovrebbe essere stata colei che ha trovato i cadaveri dei genitori al suo rientro a casa, e dopo che per l’intera giornata aveva tentato di mettersi in contatto con i genitori senza alcun successo.

Rimane perciò da capire come si è svolta la dinamica dei fatti e le motivazioni che hanno portato a questa tragedia.