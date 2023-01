Acqua frizzante, la migliore in commercio a 30 centesimi: niente glifosato

By

Non è facile comprare l’acqua frizzante migliore al supermercato. Ci sono tante scelte. Vediamo insieme la migliore per Altroconsumo.

Uno dei motivi per cui acquistiamo la migliore acqua in bottiglia al supermercato è perché disseta istantaneamente la nostra sete. Nel recente caldo torrido, il dissetarsi si fa sentire più velocemente grazie alle bollicine che stimolano le papille gustative al palato, e spesso si preferisce l’acqua frizzante all’acqua naturale.

Tuttavia, questa sensazione è temporanea, e infatti bere acqua frizzante o naturale rimane una scelta fatta più dal gusto individuale che dall’effetto benefico. Quindi oltre al potere dissetante, diciamo rapidamente che l’acqua frizzante è solo acqua naturale a cui è stata aggiunta anidride carbonica.

Altroconsumo ha testato 25 marche di acqua frizzante. Il gruppo di consumatori più importante ha aggiornato la sua classifica delle migliori acque in bottiglia vendute nei supermercati a luglio 2022.

Vediamo in primis la differenza tra acqua effervescente naturale e acqua frizzante

Con l’inizio della stagione calda, alcune persone preferiscono acquistare acqua con anidride carbonica. In effetti, alcuni consumatori la trovano più dissetante e rinfrescante. Ma non tutti sanno esattamente come l’acqua frizzante differisca dall’acqua effervescente naturale.

La prima è una semplice acqua minerale naturale con aggiunta di CO2 in fase di imbottigliamento. Invece, l’acqua effervescente naturale contiene naturalmente anidride carbonica dalla fonte. In generale, questo fenomeno è legato all’origine vulcanica di queste acque, anch’esse molto ricche di minerali.

Dovresti anche sapere che, a differenza dell’acqua effervescente, l’acqua frizzante può essere preparata in casa. Basta infatti acquistare un piccolo dispositivo chiamato gasatore. Il vantaggio è che non devi portare molto peso dal supermercato a casa. Inoltre, ha un impatto ambientale inferiore rispetto all’acqua in bottiglia.

Le migliori acque in commercio

Altroconsumo, un’associazione di tutela dei consumatori, ha recentemente testato la migliore acqua sul mercato considerando impeccabili le etichette, i sali minerali, i metalli e contaminanti. Quando si tratta di acqua naturale, la ricerca ha dimostrato che ci sono molti prodotti buoni e convenienti.

Invece, solo un marchio ha una valutazione di “alta qualità” nell’elenco delle acque effervescenti naturali . Parliamo dell’acqua San Gemini, al prezzo di 0,80 centesimi a bottiglia.

Ma veniamo alla migliore acqua frizzante. Nella classifica delle migliori acque frizzanti in bottiglia, Altroconsumo ha assegnato all’Acqua Boario il primo posto e il titolo di acqua migliore del test.

Ha origine dalle sorgenti termali di Darfo Boario Terme, situata in provincia di Brescia, ai piedi della Val Camonica, a nord del Lago d’Iseo. Ha proprietà particolari e ha un meraviglioso effetto purificante e disintossicante. Si trova facilmente in tutti i supermercati del nostro paese.

Al secondo posto troviamo Sorgesana, marchio di proprietà del gruppo Lete. È consigliata per diete povere di sodio e ha un prezzo medio di 0,28 €.

E al terzo posto, l’acqua frizzante Recoaro. Nasce in un’area naturale protetta ai piedi delle Dolomiti e si distingue per la sua purezza.