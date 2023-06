Tragica ondata di maltempo a Cuba

By

Cuba, è un’ondata di maltempo estremamente drammatica. È stata confermata la perdita di una vita, con danni significativi alle abitazioni, mentre migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case per garantire la propria sicurezza.

Questa situazione ha generato un impatto profondo e ha richiesto l’intervento di numerosi soccorritori per gestire l’emergenza e fornire assistenza alle persone colpite.

Cuba, maltempo e allagamenti

Nelle ultime 48 ore, un’imponente serie di eventi meteorologici ha scosso le province centrali e orientali di Cuba, gettando il paese in una fase di forti piogge e turbolenze atmosferiche.

Secondo gli esperti dell’Istituto di meteorologia (Insmet), questa situazione avversa può essere attribuita a una depressione che persiste nel Golfo del Messico. Si tratta di un fenomeno complesso in cui masse d’aria calda e umida si alzano lungo una zona di bassa pressione atmosferica, creando un flusso umido proveniente dal Sud/Ovest che si estende su tutto il territorio cubano.

Questa combinazione di fattori atmosferici ha generato un ambiente instabile e carico di umidità, dando luogo a intense precipitazioni che hanno colpito le regioni coinvolte. Le piogge abbondanti hanno causato un rapido innalzamento dei livelli dei fiumi e delle inondazioni in diverse zone del paese, creando ulteriori problemi e sfide per le comunità locali.

Cuba, ci sono anche decessi

Negli ultimi giorni, una serie di eventi meteorologici ha scosso alcune province di Cuba, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e dislocamento. È stato confermato il tragico decesso di un uomo, le abitazioni sono state gravemente danneggiate e il servizio elettrico è stato compromesso.

La situazione è così grave che migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case per cercare sicurezza altrove.

Aree più colpite

Le province più colpite da questa calamità naturale includono Sancti Spiritus, Camaguey e Granma orientale, insieme a Holguin, Las Tunas e Santiago de Cuba. In particolare, nella municipalità di Jiguani’, nella provincia di Granma, si è verificato un tragico annegamento che ha portato alla perdita della vita di un uomo di 60 anni. È stato segnalato anche l’esondazione del fiume Bayamo, che ha causato ulteriori danni e allagamenti nella zona.

Operazioni di evacuazione

Le operazioni di evacuazione sono in corso per garantire la sicurezza delle persone colpite, mentre le squadre di emergenza lavorano instancabilmente per valutare i danni, ripristinare i servizi essenziali e fornire supporto ai residenti evacuati.

È un momento di grande sfida per tutti coloro che sono coinvolti, ma la solidarietà e la resilienza del popolo cubano continueranno a essere una fonte di ispirazione e di forza durante questa crisi. La comunità internazionale si unisce per offrire sostegno e aiuti, dimostrando ancora una volta che la solidarietà supera le frontiere in momenti di necessità. La ricostruzione sarà un lungo cammino, ma la determinazione e il coraggio della popolazione cubana porteranno alla luce una nuova speranza e una rinascita delle comunità colpite.

Cuba e le alluvioni

Cuba è soggetta al rischio di alluvioni. Le condizioni geografiche e climatiche dell’isola, insieme a eventi meteorologici estremi come forti piogge, uragani e tempeste tropicali, possono causare alluvioni in diverse regioni del paese.

Le piogge abbondanti possono saturare i terreni e causare l’innalzamento dei livelli dei fiumi e dei corsi d’acqua, portando a inondazioni. Le province costiere e quelle con fiumi o bacini idrografici importanti sono particolarmente vulnerabili a questo tipo di evento.

Le zone più colpite

Le province orientali di Cuba, come Granma, Santiago de Cuba, Las Tunas e Holguin, sono spesso colpite da forti piogge e alluvioni durante la stagione degli uragani, che va da giugno a novembre. Tuttavia, anche le regioni centrali e occidentali dell’isola possono essere soggette a inondazioni a causa di eventi meteorologici avversi.

Le alluvioni possono causare danni significativi alle abitazioni, alle infrastrutture e alle coltivazioni, nonché mettere a rischio la vita delle persone.

Agosto 2008, Cuba sommersa

Una delle alluvioni più gravi che ha colpito Cuba nella sua storia recente è stata l’alluvione dell’agosto 2008. Questo evento è stato causato dall’uragano Gustav, che ha colpito l’isola con forza devastante. Le province orientali di Cuba, tra cui Santiago de Cuba, Holguin e Granma, sono state particolarmente colpite.

Le intense piogge associate all’uragano diedero luogo all’esondazione dei fiumi e delle dighe, provocando inondazioni generalizzate in diverse comunità. Le città furono sommerse dalle acque, causando gravi danni alle infrastrutture, alle abitazioni e all’agricoltura.

Altri eventi significativi

Cuba ha affrontato diverse grandi alluvioni nel corso della sua storia. Ecco alcuni esempi significativi oltre a quello del 2008.