Isola dei famosi, ora parla Blasi e fa chiarezza sul futuro del programma

La padrona di casa dell’Isola dei famosi ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Ilary Blasi ha detto la sua sul futuro del reality, del quale ultimamente si è fatto un gran parlare e che sembra possa essere in bilico, dopo i risultati non certo entusiasmanti di questa stagione. Il programma ha dovuto vedersela non solo con innumerevoli ritiri, ben 6 nel giro di 6 puntate, inoltre le dinamiche hanno stentato a decollare e il cast non di grande richiamo ha fatto il resto. Senza considerare che il nuovo opinionista Enrico Papi non è sembrato andare a genio fin dalla prima puntata e si è parlato di screzi proprio con conduttrice e produzione.

Lunedì prossimo, nonostante la puntata di ieri sia saltata a causa della scomparsa di Silvio Berlusconi, che ha di fatto modificato l’intero palinsesto delle tre reti Mediaset, si dovrebbe tenere la finale dell’Isola dei famosi, e per la sua conduttrice Ilary Blasi è tempo di bilanci. La romana ha parlato di questa stagione non proprio entusiasmante durante un’intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Blasi ha affrontato non solo il tema degli ascolti non certo brillanti, ma anche della questione Papi e del futuro della trasmissione, che stando a diverse indiscrezioni, la dirigenza del Biscione vorrebbe levare dalla programmazione a partire dall’anno prossimo.

Isola dei famosi, Blasi si sbilancia sul suo futuro

Ilary ha rivelato di aver avuto bisogno di un periodo di “assestamento”, prima di riuscire a sentire suo il programma, in quanto ben diverso da ciò che fino a quel momento aveva fatto. “Ho notato che rispetto al primo anno c’è una differenza: quando presenti un programma del genere sei talmente piena di cose da ricordare che non riesci a capire bene le dinamiche del gioco” ha detto, aggiungendo che “Adesso mi ricordo chi ha votato chi, anche se a volte mi perdo e faccio i miei strafalcioni, eh, ma fa parte della vita! Partecipo allo show quasi come fossi uno spettatore. Significa che mi sento a casa”.

Nelle scorse settimane, poi, si è parlato anche di un suo rapporto “burrascoso” non solo con il nuovo opinionista Enrico Papi, ma anche con lo storico inviato del programma e amico Alvin. A quanto pare, stando al racconto di Blasi, i due litigherebbero, pur continuando a mantenere il rispetto reciproco: “Siamo sempre stati amici e abbiamo una confidenza tale che ci mandiamo a quel paese senza problemi. Infatti all’inizio si pensava che litigassimo davvero (a volte lo facciamo), ma c’è stima e rispetto, ci vogliamo bene” ha confessato la conduttrice.

E sul collega romano, ha ammesso di essere divertita dagli imprevisti che crea, e lo ha definito una “mina vagante”: “Enrico viene dal mondo del gossip e se accade qualcosa di inaspettato fatica a trattenersi, ma in modo divertente. Fossero quelli gli imprevisti! Enrico è una mina vagante, non sai mai cosa aspettarti, Vladi è “sul pezzo” in modo incredibile, ha la battuta arguta”.

Infine, a suo modo, ha risposto anche a una domanda sul futuro della trasmissione, anche se ha preferito rimanere sul vago, lasciando così spazio a diverse, possibili, interpretazioni: “Non ci penso, per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti”. Una scelta diplomatica, che lascia vari scenari aperti per il palinsesto della prossima primavera.