I servizi di sicurezza della Russia assicurano che un altro cittadino ucraino sia passato dall’Estonia per fornire targhe automobilistiche e documentazione falsa a un altro presunto coautore.

Il Servizio di sicurezza federale della Russia (FSB, ex KGB) ha aggiunto un altro nome ucraino al presunto complotto con cui spiega l’omicidio della figlia del pensatore ultranazionalista Alexander Dugin. Secondo la sua versione, un altro cittadino, Bogdan Petrovich Tsiganenko, sarebbe passato dall’Estonia alla Russia per fornire false targhe automobilistiche e un documento di identità ad un’altra presunta coautrice dell’attacco, Natalia Vovk, identificata in sole 48 ore dal segreto Servizi.

Intanto i media russi alimentano la figura della vittima nella sua campagna contro l’Ucraina. Nonostante fosse una figura sconosciuta fino ad ora, Daria Dugina è stata considerata da Mosca l’obiettivo dell’attacco. L’FSB ha stabilito che l’attacco era stato preparato a Mosca e Bogdan Tsiganenko era “un altro membro di un gruppo sovversivo e terrorista ucraino”.

Secondo l’inchiesta, è entrato in Russia il 30 luglio, sette giorni dopo Vovk, per consegnare le targhe false del veicolo con cui seguiva Daria Dugina, nonché “un passaporto falso intestato a un vero cittadino kazako, Julia Zaiko”.

Lo spionaggio russo assicura che questo cittadino straniero ha ottenuto le targhe false in un punto di consegna espresso, anche se non spiega come ha fatto senza destare sospetti, e “insieme a Vovk ha preparato un ordigno esplosivo improvvisato in un garage in affitto nel sud-ovest di Mosca “, secondo il comunicato dell’FSB, che in precedenza aveva confermato che Dugina era l’obiettivo dell’attacco. La donna di 30 anni è morta il 20 agosto per l’esplosione di una bomba nella parte inferiore della sua auto dopo aver assistito al discorso del padre al festival della Tradizione.

Il servizio di sicurezza russo ha pubblicato un video di 11 minuti con diversi episodi di Tsiganenko in Russia. Non solo mostra il suo ingresso e uscita dal Paese, ma anche il momento in cui il veicolo di Vovk, una Mini Cooper, entra in un garage targato dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (E982 XN DNR) e parte con un’altra patente targa del Kazakistan (172 AJ 02) senza destare sospetti ai controlli di sicurezza.

La registrazione include anche altri frammenti chiave, come l’apparizione di Tsiganenko con gli occhiali da sole al punto di consegna per ritirare le targhe false il 17 agosto, e un momento inedito fino ad ora: Vovk presumibilmente registrato dalle telecamere del parcheggio del festival poco prima dell’omicidio.

Ancora sospetti sul battaglione Azov

Gli stessi organizzatori dell’evento hanno riconosciuto quel giorno che il sistema di sorveglianza del parcheggio dove era collocato l’ordigno esplosivo non funzionava, cosa che è stata confermata all’agenzia di stampa Ria Novosti dalla vicedirettrice del Centro di esperti geopolitici, Natalia Makéyeva . Tuttavia, l’FSB ha ora rivelato questo frammento, con il quale afferma di aver documentato che “l’autore dell’attacco ha osservato personalmente Daria Dugina nel parcheggio degli ospiti”.

Questa è la seconda registrazione pubblicata dall’FSB sui sospetti. Nel precedente, mostrava Vovk quando ha attraversato il confine russo quando è entrato nel paese dall’Ucraina e quando ha lasciato l’Estonia. Allo stesso modo, includeva anche le immagini della presunta spia in primo piano nel portale in cui viveva Dugina. Secondo l’FSB, Vovk è rimasta nello stesso edificio e ha effettuato l’attacco accompagnata dalla figlia di 12 anni. Un sito anonimo dedicato alla fuga di informazioni sull’esercito ucraino, Nemesis, è stato il primo a far trapelare una presunta tessera militare Vovk.

Secondo la piattaforma, questo apparterrebbe al battaglione Azov, cosa che i suoi presunti genitori hanno chiarito in interviste successivamente concesse ai media statali russi sottolineando che era un membro di un altro dipartimento delle forze armate ucraine. Diversi membri di questo battaglione che si sono arresi alle acciaierie di Mariupol saranno presto sottoposti dalle autorità fantoccio del Donbass a un processo che Kiev considera una farsa, con la pena di morte prevista per molti di loro.

Il suo funerale è diventato anche un’accusa contro l’Ucraina. Alexander Dugin, molto più noto della figlia per i suoi legami con il settore ultranazionalista russo, sul quale ha influenzato con idee come trasformare il Paese in una potenza eurasiatica in eterna lotta con l’Occidente, ha pronunciato un discorso durante il suo funerale a che ha sottolineato che la sua morte è stata un prezzo da pagare per la vittoria.