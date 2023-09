Tragedia in provincia di Parma, un deltaplano si è schiantato causando due vittime

Nella serata di ieri, intorno alle ore 20 del 10 settembre 2023, in provincia di Parma si è consumata una tragedia che vedrebbe coinvolto un padre e un figlio residenti della zona. Il deltaplano su cui viaggiavano si avvitato su se stesso causando una caduta del mezzo che si è schiantato al suolo e ha preso fuoco.

A causa dell’incendio i due passeggeri del mezzo sono morti carbonizzati. L’incidente è avvenuto in un campo che si trova nel comune di Basilicanova nei pressi della strada provinciale vicino al torrente Parma. I carabinieri hanno avviato le indagini per determinare le cause dell’incidente e per identificare le vittime. Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso Vigili del fuoco, 118 e un elisoccorso dall’ospedale di Parma, purtroppo però per le vittime non c’è stato nulla da fare. Le fiamme non gli hanno dato scampo né possibilità di mettersi in salvo.

Tragedia nel parmese un deltaplano si schianta al suolo prendendo fuoco, 2 le vittime

Esattamente in un campo che si trova vicino alla strada provinciale che permette di arrivare alla frazione vicina chiamata Montechiarugolo e che si trova anche nei pressi del torrente Parma.

Le dinamiche esatte dell’incidente però sono ancora da accettarsi.

La prima ricostruzione dei fatti

