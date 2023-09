Le parole di Giorgia Meloni al termine del G20

La premier Giorgia Meloni al termine del vertice del G20 è intervenuta in conferenza stampa: sull’incontro a Pechino dice di non avere sentito il primo ministro cinese.

Giorgia Meloni è intervenuta durante la conferenza stampa a margine del G20 di Nuova Delhi su tutti i temi del vertice, compreso anche quello del rapporto tra Italia e Cina – che non ha invece partecipato. L’invito sarebbe arrivato da Pechino per un confronto, con sempre gli accordi della “via della seta” sul tavolo, ma la premier predica calma: “Se ci sarà un incontro conviene avere più elementi per discutere“.

Giorgia Meloni al termine del G20: “Il governo è stato invitato da Pechino, con il primo ministro non abbiamo parlato”

Tempo di bilanci da Nuova Delhi per Giorgia Meloni. Al termine del G20, la premier è intervenuta in conferenza stampa nel pomeriggio di oggi per un resoconto del meeting internazionale tenutosi in India. La presidente del Consiglio si è detta soddisfatta dei varii incontri con i leader internazionali, dei punti trattati tra paesi del Nord e paesi del Sud, e sulla questione del conflitto in Ucraina, nonostante le frizioni da parte di Kiev (non invitata) delle ultime ore.

Meloni tocca anche il Belt and Road Forum di ottobre, al quale sì l’Italia è stata invitata ma pare che il primo ministro cinese non abbia ancora contattato i vertici governativi. La nuova via della seta, ossia programma infrastrutturale per la connettività e la cooperazione promosso dalla Cina, è una matassa ancora da sbrogliare, tra pressioni made in Usa e vecchi accordi (datati 2019). Ma l’attuale governo secondo la premier tenderebbe a trovare accordi economici vantaggiosi per entrambe le parti.

Via della seta che, ribadisce Meloni, non è l’unico elemento tra Roma e Pechino, tradotto: dall’eventuale mancato rinnovo non si dovrebbero compromettere i rapporti. Alle domande dei giornalisti, stavolta si presenti in aula, la presidente del Consiglio ha risposto affermando inoltre che il tema sarà continuare ad avere rapporti con la Cina, e che il pragmatismo in politica internazionale avrà la meglio.

Il ruolo dell’Italia per l’adesione dell’Unione Africana

Si dice soddisfatta Giorgia Meloni anche sulla dichiarazione conclusiva del G20, di “compromesso ma importante”. Tanti gli incontri per Meloni, dal presidente della Repubblica di Corea Yoon Suk yeol ai vertici indonesiani.

Ma la premier ha evidenziato soprattutto oltre ai vari accordi e ai rapporti diplomatici rafforzati, l’importanza dell’Italia nell’adesione dell’Unione Africana come membro fisso del G20. La presidente del Consiglio sottolinea la volontà da parte paesi del Nord di non volere lasciare indietro quelli del Sud, ma di volere continuare a cooperare: “Siamo stati tra i primi a sostenere con forza. Lo consideriamo anche un nostro successo“.