Folle corsa di un’Audi nel Frusinate, lo schianto in diretta su Facebook

Schianto in diretta Facebook in seguito alla folle corsa di un’Audi nel Frusinate. La vettura viaggiava sulla strada provinciale Santa Cecilia a forte velocità tra le case e la campagna in provincia di Frosinone, una folle corsa che l’ha portata a scontrarsi contro un’altra vettura che viaggiava sulla corsia opposta, una Nissan.

A causa dello scontro sono rimasti feriti il guidatore e i passeggeri della Nissan, una madre e i suoi due figli, di 10 e sei anni. La bambina è quella che ha riportato le ferite più gravi e per questo è stata trasportata in elisoccorso al Bambin Gesù, non è però in pericolo di vita. La diretta Facebook fatta dal guidatore dell’Audi mostra il tragitto, i sorpassi, lo schianto, e poi le urla di una madre disperata che chiede aiuto per lei e i suoi figli. L’uomo potrebbe essere accusato di tentato omicidio stradale.

La folle corsa di un’Audi in diretta Facebook e lo schianto nella campagna del Frusinate

Ieri pomeriggio, 10 settembre 2023, c’è stato un incidente sulla strada provinciale Santa Cecilia porta ad Alatri, un paese in provincia di Frosinone.

L’incidente è avvenuto tra un’Audi e una Nissan con uno schianto frontale. Da quanto emerso dalle prime ricostruzioni il ragazzo che si trovava alla guida dell’Audi, e che avrebbe causato l’incidente, era in diretta sul social network Facebook nel momento in cui si è verificato l’impatto.

Il video, pubblico sui social, mostra i minuti prima dello schianto e l’impatto, dopo di che si sentono solo urla e pianti.

A causa dell’impatto tra le due vetture sono rimasti feriti il guidatore e i passeggeri della Nissan, una madre insieme ai suoi figli uno di sei anni e uno di dieci anni. La bambina è stata ferita gravemente e si trova in serie condizioni ma non in pericolo di vita.

È stata elitrasportata presso l’Ospedale Bambin Gesù. Il fratello e la madre invece, anch’essi rimasti feriti nell’impatto, sono stati portati in un ospedale vicino con le ambulanze del 118, precisamente allo Spaziani che si trova a Frosinone.

I Carabinieri al momento stanno eseguendo le indagini per stabilire la dinamica dei fatti, a svolgere le operazione di indagine sono i Carabinieri della Compagnia di Alatri.

Da quanto però al momento è emerso e dalla prima ricostruzione, il ragazzo che era alla guida dell’Audi potrebbe essere accusato di tentato omicidio stradale.

I carabinieri che sono guidati dal Colonello Italiano Guardinani insieme al gruppo del reparto Operativo di Frosinone e con l’ausilio della Compagnia di Alatri sono riusciti ad entrare in possesso del video della diretta Facebook.

Nel video si vede la vettura andare per l’intero tragitto ad alta velocità, si può vedere l’impatto e poi lo schermo che si rompe impedisce di vedere ma non di sentire le urla e i pianti delle persone all’interno della Nissan.

Le immagini della diretta Facebook

Nel video della diretta Facebook fatta dal guidatore dell’Audi si vede benissimo la vettura guidare ad alta velocità lungo la Provinciale Santa Cecilia.

L’auto supera un furgone azzurro, dopo di che supera una Ford blu, in sottofondo c’è una canzone rap di Chamillionare e la sua versione di Ridin’ dei Krayzie Bone.

Nella diretta si vedono vetri, case, la campana del Frusinate, immagini che evidenziano come il guidatore non accenni mai a rallentare anzi prende sempre più velocità lungo il tragitto.

Ad un certo punto c’è una curva a destra e la vettura la prende troppo larga finendo sulla corsia opposta dove sta arrivando la Nissan Qashqai nera su cui viaggiavano madre e figli. In questo momento avviene lo schianto.

Pochi secondi dopo lo schermo viene ricoperto dagli air bag che sono esplosi a causa dell’impatto ma non si ferma la diretta e il video prosegue.

Si sentono delle urla, la donna alla guida della Nissan chiede aiuto e grida “Chiama papà! Chiama papà!” poi evidentemente la sua attenzione si sposta sulla bambina, sua figlia, che piange disperata e si sente la donna chiederle: “Amore, amore come stai”.