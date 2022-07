Tragedia a Windsor, proprio lei è finita sulla sedia a rotelle: sudditi devastati

By

Per i membri della casa reale di Windsor e per gli stessi sudditi, ciò che è accaduto tra le mura del palazzo è devastante. Proprio lei ha bisogno della sedia a rotelle per deambulare.

Purtroppo, c’era da aspettarselo che, prima o poi, una cosa del genere sarebbe potuta accadere a Windsor.

Tragedia a Windsor

Le vicissitudini della casa reale di Windsor appassionano milioni di persone, non soltanto in Inghilterra ma in tutto il mondo. Ecco perché, ogni minimo cambiamento, rumors oppure storia d’amore catalizza tutta l’attenzione.

Stavolta, però, si tratta di una notizia piuttosto triste che, però, i sudditi e i membri di Windsor si aspettavano da tempo. Proprio per aver bisogno della sedia a rotelle per deambulare, proprio lei, ha dovuto cancellare molti degli impegni previsti.

Ciò è accaduto anche per il Giubileo di Platino. Il suo intento era quello di non farsi vedere seduta sulla sedia. Il motivo? Mantenere il suo orgoglio.

Proprio per consentirle gli spostamenti, starebbe facendo avanzare dei lavori di ammodernamento dei palazzi in cui vive, al fine di facilitare gli spostamenti della sedia.

Sulla sedia a rotelle c’è proprio lei

Dopo aver raggiunto la veneranda età di 96 anni, compiuti il 26 aprile, e superato lutti e malattie (ha contratto il covid, sembrerebbe già due volte), la Regina Elisabetta avrebbe bisogno, talvolta, della sedia a rotelle per spostarsi.

Per il momento, ha deciso di utilizzarla soltanto tra le mura di Windsor e di non farsi mai vedere in pubblico. Negli eventi che richiedono necessariamente la sua presenza, com’è stato per il Giubileo di Platino, preferisce aiutarsi con un bastone da passeggio. Del resto anche la Regina Madre rifiutò la sedia a rotelle fino agli ultimi giorni della sua vita.

Cosa che, invece, faceva sua sorella Margareth, gli ultimi anni della sua vita. Le foto di quei momenti, che risalgono al 2001, è stato riferito che vengono viste con estremo orrore dalla regina Elisabetta. Quest’ultima non starebbe portando più a spasso i suoi adorati cani come ha sempre fatto, poiché sarebbe troppo fragile.

Probabilmente, per la sua testardaggine e la voglia di non farsi vedere, la sua partecipazione al rito funebre del marito era stata architettata ad arte affinché nessuno potesse vederla in sedia a rotelle. Una sorta di piano militare che ha impedito ai fotografi, attraverso pannelli e schermi neri, di catturare anche soltanto un’immagine della sovrana.