Icardi-Monza, trattativa davvero possibile?

Tanta attesa per il debutto del Monza in Serie A, il club lombardo alla prima storica stagione nel massimo campionato ha tutte le intenzioni di continuare a stupire con Adriano Galliani che continua a mettere a segno colpi di mercato importanti e sogna di portare Mauro Icardi in Lombardia.



La famiglia Berlusconi non ha dubbi, il Monza deve arrivare ad essere competitivo per vincere il campionato nel giro di poche stagioni.

Il club lombardo sta conducendo un calciomercato da protagonista rinforzando la rosa di Giovanni Stroppa con innesti di esperienza e qualità in vista della prima stagione in Serie A.

Galliani ha già ufficializzato gli arrivi di Alessio Cragno, Andrea Ranocchia e Stefano Sensi, calciatori esperti e pronti per dare il loro contributo al sogno del Monza, deciso a competere fin da subito ad altissimi livelli.

Icardi al Monza, il sogno è possibile

Fino a qualche stagione fa Mauro Icardi veniva considerato da tutti come uno degli attaccanti più forti sul panorama calcistico europeo, l’ex capitano dell’Inter però, dopo il passaggio al PSG, ha trovato sempre meno spazio diventando sempre di più un oggetto misterioso.

Si fanno sempre più insistenti le voci di un forte interessamento del Monza per il cartellino dell’attaccante argentino che vorrebbe tornare in Italia per riscattarsi e conquistarsi un posto con la sua Argentina al prossimo mondiale in Qatar.

“Maurito” ha dato la sua disponibilità a Galliani che ora cerca un aiuto dal club parigino che se vuole “liberarsi” di Icardi deve contribuire al pagamento dell’ingaggio, decisamente troppo alto e fuori dalla portata del budget del Monza.

La trattativa proseguirà nei prossimi giorni con Galliani pronto a fare follie per riuscire a regalare un vero top player a mister Stroppa.

Inutile dire come Icardi sarebbe un colpo importantissimo per il Monza: l’ex capitano dell’Inter conosce alla perfezione il nostro campionato e in Serie A si è sempre contraddistinto per i suoi tantissimi gol che lo hanno portato a vincere per ben due stagioni consecutive la classifica capocannonieri.

Icardi e Galliani continueranno a pressare il presidente Nasser Al-Khelaïfi che potrebbe decidere, data la volontà del giocatore, di assecondare le richieste dell’argentino e contribuire al pagamento del pesante ingaggio di Maurito.

il sogno è possibile, i tifosi del Monza non vedono l’ora che inizi la nuova stagione e continuano a sognare di vedere presto Mauro Icardi con la maglia biancorossa.