Mentre le regioni del sud nelle ultime ore sono sotto la morsa di un aumento di temperature, fino a toccare picchi di 40 gradi, al nord, invece, si è abbattuto un forte maltempo. In provincia di Brescia, è morta una ragazza di 16 anni dopo essere stata colpita da un albero caduto in un campo scout.

La tragedia è avvenuta in un campo scout a Codegolo, in Val Camonica. Ingenti danni si sono anche verificati su tutto il capoluogo lombardo a causa di un temporale accompagnato da forte vento e di una imponente grandinata.

Morta una 16 enne in provincia di Brescia a causa del maltempo

Nelle scorse ora un violento nubifragio si è abbattuto al nord e in particolar modo su gran parte della Lombardia. In provincia di Brescia, a causa del forte vento un albero è caduto in un campo scout provocando la morte di una ragazza di soli 16 anni.

La tragedia è avvenuta a Codegolo, in Val Camonica. Secondo le prime indiscrezioni, gli scout avevano allestito le loro tende presso la località Palù. A causa delle forti raffiche di vento e della grandine, intorno alle 4 del mattino, la caduta dell’albero ha colpito le tende dove dormivano i ragazzi, non lasciando scampo alla giovane di 16 anni.

Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e gli uomini della protezione civile per recuperare il corpo della ragazza e portare l’intero gruppo scout in una zona al sicuro, in una palestra del paese.

La premier Giorgia Meloni ha espresso la totale solidarietà alla famiglia della vittima del maltempo. Anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per quanto successo nel campo scout allestito in Valcamonica.

I disagi del maltempo

I vigili del fuoco della provincia di Brescia, dopo il maltempo, sono a lavoro per gestire i danni causati dalle forte raffiche di vento e dal violento nubifragio che si è abbattuto questa notte.

Si contano oltre 100 interventi a causa degli alberi sradicati e scoperchiato tetti di alcune abitazioni che in queste ore hanno provocato parecchi disagi. Problemi anche nella rete ferroviaria in direzione di Verona e della valle Camonica, causando ritardi fino a 180 minuti e treni soppressi.

Il violento temporale si è anche abbattuto sulla città di Milano, danneggiando alcune arterie della rete elettrica di alimentazione dei mezzi. L’azienda di trasporti del capoluogo lombardo ha riferito di aver chiuso la linea della metropolitana M2, tra Vimodrone e Cernusco.