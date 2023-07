Li trova nel capannone e li scambia per gatti: quando scopre cosa sono si spaventa

Li scambia per gatti, ma sono dei cuccioli di altro felino. Ecco l’incredibile storia di questa specie predatrice confusa per un animale domestico. Quando scoprirà cosa sono in realtà, si spaventerà davvero.

Ecco tutti i dettagli di una storia che sta facendo il giro del web, sconvolgendo tutti gli utenti della rete. Protagonisti un contadino e alcuni cuccioli di animale, che non si sono rivelati essere di gatto.

Un contadino li scambia per gatti: ma cosa sono

Sul web sta circolando una storia incredibile, che sta lasciando senza parole la maggior parte degli utenti della rete. Passando accanto alla sua baracca, un contadino udì uno squittio sottile e lamentoso. Guardò cosa stava succedendo lì e trovò quattro minuscoli gattini abbandonati nella stanza.

I cuccioli erano così carini e morbidi, come batuffoli di cotone idrofilo. L’uomo non poteva sopportare che rimanessero lì, così li prese per sé. Grigi, minuscoli e molto teneri, gli sono diventati molto cari.

Ha protetto i cuccioli e ha sostituito la loro madre, li ha nutriti con il latte e li ha messi a letto. Il contadino a poco a poco rimase sempre più sorpreso dal fatto che, ancora molto piccoli, mangiassero già come grandi felini.

All’uomo sembrava che crescessero non di giorno in giorno ma nell’arco di pochissime ore. Mentre i gattini crescevano, l’uomo cominciò a notare che stavano assumendo un aspetto alquanto strano.

I gattini stavano cambiando. I loro occhi si stavano sviluppando in un modo peculiare, come se fossero molto distanti e la stessa cosa valeva per le orecchie, situate in basso ai lati della testa. Nei gatti normali, le orecchie sono alte sulla sommità della testa. Tutto sembrava così strano in questi gattini.

Cuccioli di manul scambiati per gatti

L’uomo si rese conto di non aver accolto dei gattini normali. Pertanto, decise di rivolgersi al veterinario. Il contadino voleva capire quale fosse la razza dei gatti per prendersene cura nel modo migliore e farli crescere sani e forti.

I veterinari, dopo aver esaminato i gattini, confermarono che non si trattasse di gatti normali. Erano i cuccioli di manul. Il manul è una specie molto rara della famiglia dei gatti. Si tratta di gatti selvatici della foresta, indomabili anche se allevati dalla nascita dagli umani.

Sono aggressivi e amanti della libertà. Sono dei predatori notturni, che si cibano di roditori, pika e uccelli. Dopo aver scoperto la vera razza dei gatti, il contadino non poté fare altro che consegnarli agli specialisti di una riserva naturale. Era davvero affezionato ai cuccioli, ma allo stesso tempo davvero spaventato da ciò che fossero capaci di fare.

Nonostante si fosse affezionato a quelle creature delle quali si era preso cura, quindi, fu costretto a lasciarli andare suo malgrado. L’uomo aveva aiutato quei cuccioli a diventare più forti e a legare tra di loro come veri fratelli. Una volta che i cuccioli di manul sarebbero stati grandi e pronti, gli specialisti della riserva li avrebbero rilasciati in natura, nel loro habitat naturale, com’è giusto che sia.