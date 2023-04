Tra la Ferrari e Leclerc la fiducia sta diminuendo e il rinnovo del contratto è incerto

Fin da quando era un bambino, Charles Leclerc ha il simbolo del Cavallino Rampante stampato nel cuore. Ma anche la passione più grande può portare a delusioni.

Ciò che sta succedendo in questo inizio del 2023 è stato imprevisto e sta causando difficoltà per la squadra di Maranello.

Ferrari-Leclerc, relazione in pericolo

Fin da quando era bambino, ha sognato di guidare una macchina rossa con il Cavallino Rampante stampato nel cuore. Tuttavia, anche l’amore più forte può portare a delusioni, come sta accadendo nella relazione tra Charles Leclerc e la Ferrari. Ciò che sta accadendo in questo inizio del 2023 è stato inaspettato e sta creando difficoltà per la scuderia di Maranello. Il pilota monegasco aveva sperato di competere per il titolo mondiale contro Max Verstappen e la sua Red Bull nella scorsa stagione, ma questa idea è stata rapidamente delusa. Il suo inizio di stagione è stato difficile, con due ritiri e un modesto settimo posto nei primi tre Gran Premi, guadagnando appena 6 punti in classifica.

In Bahrain, sarebbe stato sul podio dietro alle Red Bull se non fosse stato per il guasto alla centralina che lo ha costretto a ritirarsi. Successivamente, ha subito una penalità in Arabia Saudita a causa della sostituzione delle componenti della power unit, che gli ha causato una retrocessione sulla griglia di partenza. In Australia, invece, ha evidenziato fretta e nervosismo causando un incidente al via con Lance Stroll. La gara di domenica a Baku rappresenta un’opportunità per Charles Leclerc di superare un tabù, dal momento che non è mai salito sul podio in Azerbaigian, nonostante sia stato in grado di conquistare i suoi primi punti in F.1 con la Sauber-Alfa Romeo al suo debutto nel 2018. Per la Ferrari, che non ha ancora ottenuto risultati significativi sotto la guida del nuovo team principal Fred Vasseur, raggiungere il podio è una necessità assoluta per respirare un po’ di ossigeno.

Il clima già teso è stato ulteriormente agitato da Helmut Marko, il famoso consulente della Red Bull, che ha svelato dettagli del contratto di Charles Leclerc. Il pilota monegasco è legato alla Ferrari fino al 2024, ma potrebbe liberarsi prima se non raggiungesse un determinato punteggio in campionato entro agosto. Marko ha ricordato:

“È lo stesso meccanismo che permise a Sebastian Vettel di andare alla Ferrari nel 2015”

Il dirigente austriaco non sta rivelando nulla di nuovo, poiché ogni accordo tra piloti e squadre di F.1 prevede clausole di rescissione da ambo le parti, stabilite nel momento in cui si firma. Nel contratto tra Leclerc e la scuderia di Maranello, che arriva alla penultima stagione, sono presenti queste clausole, il che significa che Leclerc potrebbe svincolarsi a settembre se non raggiunge un certo numero di punti e se la Ferrari non rientra tra le prime quattro squadre della classifica costruttori.

Per cui il pilota monegasco potrebbe lasciare la scuderia alla fine del 2023, ma al momento sembra altamente improbabile. Tuttavia, l’unica alternativa sarebbe la Mercedes, che avrebbe già fatto una proposta importante a Leclerc. Tuttavia, il trasferimento potrebbe avvenire solo se Lewis Hamilton decidesse di ritirarsi o di passare alla Ferrari. Quindi, per innescare una catena di reazioni, dovrebbe verificarsi un evento sconvolgente. Leclerc potrebbe decidere di posticipare la decisione riguardo al suo futuro, optando per attendere la prossima stagione. Il giovane pilota di Monaco è grato a Vasseur e intende valutare la capacità di reazione tecnica del team durante l’attuale stagione, prima di prendere qualsiasi decisione. Tuttavia, la situazione è molto diversa rispetto all’inizio del 2022, quando Leclerc era in testa al campionato con due vittorie, il che ha minato la sua fiducia.

Il rinnovo del contratto tra Leclerc e la Ferrari non è stato ancora discusso, tuttavia sembra che il pilota monegasco non sia intenzionato a prorogare l’accordo oltre il 2024, il che significa che il suo futuro con la scuderia di Maranello sembra essere piuttosto incerto. Per poter cambiare il suo destino, dovrebbe avvenire un cambiamento significativo nella performance della macchina, al punto che possa far cambiare idea a Leclerc. Solo a partire da Imola, quando arriveranno gli sviluppi più importanti, sarà possibile capire quale sarà il destino di quest’anno e del rapporto tra Leclerc e la sua monoposto rossa.