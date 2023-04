Multe autovelox, controlla bene il verbale: se non trovi questa dicitura è nulla

Multe autovelox, controlla bene il verbale. Se riscontri questa irregolarità, potresti non essere obbligato a pagare nulla.

Ti è arrivata a casa una multa per il mancato rispetto dei limiti di velocità imposti dall’autovelox? Aspetta prima di pagarla: potrebbe essere nulla ma solo a questa condizione.

Verbali per il superamento dei limiti di velocità: cosa dice la legge

Chi si trova al volante deve prestare sempre particolare attenzione. Ogni volta che ci si mette alla guida si rischia di far del male a se stessi ma anche agli altri soprattutto se non si rispettano le disposizioni stabilite dalla legge.

Proprio per questo il legislatore è molto severo quando si parla della materia di velocità e codice stradale. Per fortuna oggi ci sono dispositivi elettronici, autovelox e controlli frequenti.

Questi sistemi permettono di ridurre, per quanto è possibile, uno dei reati che viene commesso più frequentemente ovvero quello di violazione del codice stradale per eccesso di velocità.

Chi si macchia di questa infrazione può essere punito non solo con la multa ma eventualmente anche con la sospensione della patente e il sequestro del veicolo.

A disciplinare le sanzioni previste nel caso di eccesso di velocità è l’articolo 142 del Codice della Strada che prevede la comminazione di multe diverse a seconda anche dei chilometri che superano il limite imposto dalla strada che si sta percorrendo.

Multe per eccesso di velocità

Ecco nello specifico che cosa dice il sopramenzionato articolo 142 del Codice della Strada:

Fino ai 10 km/h rispetto al limite stabilito c’è una multa che va dai 42 euro ai 173 euro .

rispetto al limite stabilito c’è una . Fra i 10 km/h e i 40 km/h rispetto al limite consentito, la multa può oscillare tra i 173 euro e i 694 euro .

rispetto al limite consentito, la può oscillare tra i . Fra i 40 km/h e i 60 km/h rispetto al limite consentito dalla legge, la multa oscillerà tra i 543 euro e i 2.170 euro .

rispetto al limite consentito dalla legge, la oscillerà tra i . Oltre i 60 km/h rispetto al limite consentito, la sanzione va da un minimo di 845 euro a un massimo di 3.382 euro. In quest’ultimo caso c’è anche la sospensione della patente fino a 12 mesi.

L’articolo 195 del Codice della Strada prevede invece che queste multe possono crescere di un terzo se la violazione del codice stradale avviene tra le 22 di sera e le 7 del mattino.

Potrebbe però capitare una cosa particolare e cioè che il guidatore non sia propriamente costretto a pagare la multa soprattutto se ha superato i limiti di velocità imposti dall’autovelox. Affinché possa verificarsi questa ipotesi è necessario che ci sia però una condizione imprescindibile. Quale? La scopriamo insieme.

Multe autovelox, ecco il caso in cui si annulla il verbale

Per evitare incidenti stradali che il più delle volte dipendono dall’eccesso di velocità, il Codice della Strada prevede oggi delle punizioni piuttosto severe per i trasgressori della legge.

Grazie a tutor e autovelox, individuare chi commette un’infrazione stradale è davvero semplice anche perché la multa ti arriva a casa, quando meno te lo aspetti.

Sai che però anche una sanzione derivante dalla violazione del codice stradale può essere annullata? Affinché questa ipotesi si realizzi, è necessario però che si verifichi una condizione.

Scopriamo perché le multe ricevute per il mancato rispetto dell’autovelox possono diventare nulle. Sarà sicuramente capitato anche a te di ricevere multe, più o meno salate, per eccesso del limite della velocità. E sicuramente anche tu, dopo un morale mea culpa, avrai provveduto al pagamento immediato della sanzione.

La prossima volta che ti ritrovi ad aver a che fare con multe da autovelox, controlla bene il verbale prima di pagarla: la tua sanzione potrebbe essere annullata ma a una sola condizione e cioè se si configura un vizio relativo ai suoi elementi essenziali.

Come te ne accorgi? Se nel verbale a te recapitato manca il Decreto prefettizio che autorizza e accerta l’installazione dell’autovelox su quella determinata strada. Altra cosa importante da tenere in considerazione: esiste l’obbligo di notifica di una multa entro un termine massimo di 90 giorni dalla violazione commessa. Se la multa arriva oltre questo termine stabilito, ci sono tutte le condizioni per presentare un ricorso.

Il ricorso si può presentare presso l’ufficio del Giudice di Pace o del Prefetto entro 60 giorni. Attenzione dunque alle tempistiche che sono fondamentali. Come puoi ben vedere, c’è la concreta possibilità che una multa possa essere annullata se si configura il difetto di forma cui abbiamo fatto riferimento sopra o se la notifica non avviene nei tempi previsti dalla legge.

In ogni caso, è bene sempre rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada non solo per evitare di dover pagare le multe ma anche e soprattutto per evitare di danneggiare se stessi e gli altri.