Tra i cespugli si nasconde un animale, l’hai trovato? Non ci riesci quasi nessuno

Quasi nessuno riesce a trovare l’animale nascosto nella foto. Ecco la soluzione al test dell’illusione ottica.

Nella foto che vi mostriamo oltre all’erba è anche presente un animale ma in pochissimi riescono a notarlo e chi riesce a farlo è una persona molto attenta ai dettagli e a cosa gli sta attorno.

Questi test vengono spessi pubblicati sul web al fine di divertire e far passare il tempo agli utenti ma anche per mettere in moto il loro cervello e sviluppare l’intelletto al fine di far notare loro la verità delle cose.

Animale: ecco quale si nasconde in foto

Solo poche persone riescono ad individuare l’animale entro 10 secondi, il tempo massimo stabilito per la sua individuazione, e questo vuol dire che chi ci riesce è una persona che riesce a guardarsi bene attorno.

Ci sono individui che hanno un intelletto più sviluppato e sono da considerarsi dei veri e propri geni a tal punto che alcuni di loro fanno parte del MENSA, un’associazione internazionale.

I membri di questo gruppo fanno parte del 2% della popolazione mondiale che hanno un Quoziente Intellettivo superiore alla media rispetto a tutti gli altri umani a scala globale e tra questi c’è anche il cantante italiano Immanuel Casto, diventato anche presidente del MENSA Italia.

Ma chi non riesce ad individuare l’animale in così pochi secondi non deve disperare, in quanto una volta che riesce a trovare la soluzione o viene loro svelata, il cervello immagazzinerà l’informazione per renderla fruibile le volte successive.

Infatti, il nostro cervello, tende a non vedere l’animale per via delle sua mimetizzazione con l’ambiente circostante e quindi si crea una vera e propria illusione ottica che tende a confondere la realtà.

Questo accade perché il nostro cervello, è in grado di elaborare fantasie e situazioni che non sono corrispondenti a quello che davvero vediamo e solo esercitandosi facendo questi test, inizieremo a vedere le cose in modo diverso.

Proprio per questo, molti di questi test, come anche altri di tipo logico, vengono sottoposti ai candidati durante concorsi e colloqui di lavoro, al fine di capire il loro comportamento e il loro grado di attenzione.

La soluzione

Nella foto che vi abbiamo mostrato, c’è un leopardo nascosto tra le erbacce ed è posizionato quasi al centro verso est e sembra stia guardando dritto nell’obiettivo della telecamera.

In molti, pensano che l’animale presente in foto sia un fagiano, per via di alcuni steli di erba di colore diverso e allungati che si trovano quasi davanti al leopardo non riuscendo ad individuare il felino.

Invece, il leopardo si riesce a mimetizzare perfettamente con l’ambiente come anche accade in natura quando deve assaltare le sue prede e per questo è molto importante guardare bene tutto ciò che ci circonda.

Adesso, non vi resta che mostrare l’immagine in questione ai vostri conoscenti e amici e sfidarli per capire se tra di loro c’è qualcuno che ha un intelletto più sviluppato rispetto la media mondiale.

Inoltre, potete esercitarvi in questi test trovandone altri sul web e per far in modo che le prossime volte non vi troviate impreparati.