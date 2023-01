“Per sempre con te, ti amo”, Schumacher: il comunicato del figlio commuove

Per il compleanno di Schumacher è apparso un annuncio che ha commosso tutti quanti i fan del pilota. Ecco di quale si tratta.

Uno dei piloti più famosi della F1 è Michael Schumacher che nel corso degli anni, grazie alle sue performance sulle piste più famose ha fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo che ancora oggi hanno un bel ricordo di lui.

L’uomo, il 29 dicembre del 2013, ha avuto un tragico incidente per via di una brutta caduta a Meribel mentre stava sciando rischiando di mettere fine alla sua vita e venendo soccorso in situazioni critiche.

Schumacher: il messaggio commovente

Dopo l’incidente, Michael Schumacher è rimasto in coma per sei mesi dopo essere stato prelevato dal luogo dell’incidente in elicottero per poi essere trasferito in una struttura del posto, vicino Grenoble.

A distanza di qualche tempo, viene curato in una clinica di Losanna per poi passare il suo tempo nella villa di Gland in Svizzera dove passa molto tempo una volta risvegliatosi a riabilitarsi.

La stampa, durante questo periodo non ha dato molte notizie sul suo stato di salute dato che la famiglia è sempre rimasta riservata sulle sue condizioni e solamente quando le cose sono andate per il meglio è stato dato l’annuncio.

A seguire le orme di suo padre è stato suo figlio Mick, che ha da sempre visto il suo genitore come il suo personale supereroe e come il miglior pilota di sempre, e non solo perché c’è un affetto famigliare.

Il ragazzo, ha sempre ammesso di non aver paura del nome che porta e del paragone che può automaticamente suscitare con suo padre ma che cerca sempre il modo di onorarlo e di lasciare un ricordo positivo del padre.

La dedica speciale

Lo scorso 15 settembre, sulla piattaforma streaming Netflix, è stato pubblicato un documentario fatto di interviste, filmati inediti, dietro le quinte e curiosità dedicato al Kaiser.

Un vero e proprio omaggio per un uomo che ha fatto la storia della Formula Uno e che ancora oggi, nonostante non sia sulle piste da tanti anni, continua a far parlare di se e a rimanere nel cuore di tutti gli appassionati.

Da sempre, Schumacher è stato designato come un uomo dalla grande umanità e in molti lo hanno descritto come una persona semplice che si è sempre fatto amare da chiunque fosse al suo fianco.

With you on your birthday, @schumacher ❤️ Today and all days 👊 PIC.TWITTER.COM/KKJ4M98F1I — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) JANUARY 3, 2023

Lo scorso 3 gennaio, Schumacher ha compiuto 54 anni e per l’occasione, i canali social della Ferrari hanno voluto dedicarli un post che ha fatto commuovere tutti i fan per le parole scritte.

“Buon compleanno Michael. Con te il giorno del tuo compleanno, oggi e sempre”

Assieme a queste parole, la Ferrari ha anche inserito a corredo una foto ritraente tre immagini del pilota mentre esulta il tutto su uno sfondo rosso che ricorda i colori della scuderia.

Un vero gesto d’amore per un uomo che ha reso la Ferrari importante nel mondo e a cui ancora oggi la scuderia e tutti i collaboratori sono grati e che rimarrà per sempre nei loro cuori.

La stessa mattina, anche suo figlio Mick ha pubblicato su Instagram delle immagini assieme al padre scrivendo queste parole